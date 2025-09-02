Señalaron que Benjamín Vicuña y Pampita siguen enamorados y van a casarse: la irónica reacción de Anita Espasandin

A lo que Espasandin optó por no dejar pasar ese mensaje y respondió a pura ironía: “¡Ay no Nancy! Con lo linda que es la vida, que estén con vergüenza hace más de 10 años. ¡Ojalá se les vaya pronto!”.

Luego, Anita optó por quitar la opción de poder comentar la publicación para evitar así leer algún otro comentario de ese estilo recordando a la ex pareja del chileno, de quien se separó en 2015.

Pampita confesó por qué le dio like a un curioso comentario sobre su relación con Benjamín Vicuña

Pampita habló con los medios a su regreso de sus vacaciones en Ibiza tras lo que fue aquella corta separación de Martín Pepa y se refirió al sorpresivo like que le dio a un comentario en Instagram donde un usuario le pedía que vuelva con Benajmín Vicuña.

"Volvé con Vicuña porfa te amamos", decía el mensaje de una usuaria con un corazón y que sorpresivamente la modelo dio su me gusta en la virtualidad, abriendo todo tipo de especulaciones de cara al futuro entre sus fanáticos.

En ese contexto, la modelo habló de los rumores de un posible acercamiento con su ex luego de coincidir en la Patagonia en unos días de descanso en familia.

“Estaba Benjamín, estaba su novia (Anita Espasandín), estaban sus hijos y estaban nuestros hijos. Como todos los años, siempre están invitados. Para nosotros es algo re normal y ojalá algún día sea normal para ustedes”, dijo Pampita ante las cámaras de Desayuno Americano (América Tv).

Y consultada por ese llamativo comentario al que le dio me gusta en las redes, la modelo argumentó no haberlo encontrado: "Lo estuve buscando, tengo como tres mil comentarios por día y estuve buscando para borrarlo o lo que sea y no lo encuentro".

A lo que luego los periodistas le consultaron: "Siempre cuando te separas o viceversa se habla de una posibilidad de una vuelta o está en la ilusión de la gente que vuelvan a tener algo ustedes dos. ¿Crees en la posibilidad o lo descartas por completo?".

Y Pampita aclaró firme: "Me parece una falta de respeto porque él tiene a su pareja ya que lo estén insinuando solo porque vino al cumpleaños de mi hija. Va a seguir viniendo a los cumpleaños de mi hija, soltero o en pareja como siempre porque sus hijos quieren mucho a mis hijos. Nosotros no vivimos con prejuicio el juntarnos para eventos familiares”.