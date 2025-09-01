Cómo fue el insólito ataque que mató a Milagros: de ayudar a una persona a ser asesinada

Detenido por el crimen de Milagros Quenaipe Horror en Tandil: el crimen de Milagros Quenaipe, la joven de 18 años asesinada tras salir de un boliche. (Foto: Facebook)

Un ataque irracional: dos víctimas, una mortal

De acuerdo a la reconstrucción policial, el agresor actuó de manera violenta y sin motivo aparente. Antes de apuñalar a Milagros, Sánchez también hirió a otro joven, identificado como E.D., a quien le provocó una lesión cortante en la espalda, cerca de la columna.

Minutos después, se acercó a Milagros. Según testigos, cruzaron apenas un breve diálogo sobre un cantante, tras lo cual el acusado extrajo un cuchillo tipo Tramontina y le asestó la puñalada letal.

Los investigadores descartaron de inmediato un robo, ya que no hubo intento de sustracción de pertenencias. Tampoco existía relación previa entre víctima y victimario, lo que refuerza el carácter irracional y brutal del ataque.

La autopsia y la causa de muerte

El cuerpo de Milagros fue trasladado a la morgue judicial de Azul, donde se le practicó la autopsia. El informe concluyó que la joven murió por una herida punzocortante en el cuello que seccionó la arteria carótida y parcialmente la tráquea, provocando un shock hipovolémico agudo.

En términos simples, Milagros falleció a causa de una hemorragia masiva que se desarrolló en cuestión de minutos.

Cámaras de seguridad y la detención del sospechoso

La identificación del agresor fue posible gracias a las imágenes del Centro de Monitoreo Municipal de Tandil. En ellas se observa el recorrido de Sánchez desde el momento del ataque hasta que escapó corriendo.

El sospechoso fue ubicado en una vivienda de la calle Alem al 1300, frente al Hospital de Niños de la ciudad. Allí fue detenido en horas de la mañana. Posteriormente, el Grupo Táctico Operativo de la policía local realizó un rastrillaje en la zona de Uriburu Sur, donde hallaron el arma homicida: un cuchillo con la punta limada que había sido descartado por el acusado en su huida.

La investigación judicial

La causa quedó caratulada como “Homicidio”, bajo la órbita de la UFI N° 12 Descentralizada del Departamento Judicial Azul, a cargo del fiscal Damián Borean. No se descarta que la calificación pueda modificarse a “femicidio”, en caso de que se determine que el ataque se enmarca en un contexto de violencia de género.

El juez de Garantías N° 1 de Tandil, José Alberto Moragas, será quien evalúe la prisión preventiva del acusado. Por ahora, las fuentes judiciales señalan que Sánchez habría actuado bajo el efecto de estupefacientes, aunque se esperan pericias toxicológicas para confirmarlo.

El dolor de la familia y la comunidad

El crimen generó un profundo impacto en Tandil. Vecinos, amigos y familiares de Milagros expresaron su dolor y pedido de justicia en redes sociales.

Su prima Sofía escribió un mensaje desgarrador en Facebook: “Te extrañé, y ahora te voy a extrañar mucho más. Te fuiste con la abuela, Mili. El dolor inmenso que tenemos es horrible, no pude ir a despedirte. Me quedo con todos los recuerdos y risas juntas porque siempre que te veía la pasábamos bien. Te amo Mili. Te vamos a extrañar SIEMPRE. ¡SIEMPRE PRESENTE, JUSTICIA POR MILAGROS QUENAIPE!”.

El velatorio se realizó este lunes en Casa Crespo y el entierro tuvo lugar a las 16 horas en el Cementerio Municipal de Tandil. La ceremonia estuvo marcada por la consternación y la indignación de los presentes.

El perfil del acusado: Wilson Sánchez

Wilson Sánchez, de 24 años, es de nacionalidad paraguaya y vivía en Tandil desde hacía algunos años. No registraba antecedentes penales graves en la provincia, aunque se investiga si tuvo antecedentes de violencia en otras jurisdicciones.

El fiscal Borean espera reconstruir sus movimientos previos a la madrugada del crimen, ya que testigos aseguran que se encontraba en estado alterado y posiblemente bajo consumo de drogas.