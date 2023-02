Censo 2022: se conoció por primera vez cuántas personas se perciben no binarias en la Argentina

Cabe recordar que la incorporación de este dato va en sintonía con el decreto 476/21 que, en el marco de la ley 26.743 de identidad de género, estableció que se sumara la “X” en el campo destinado a la consignación de sexo de los documentos nacionales.

Cantidad de personas no binarias en todas las provincias de Argentina

censo-nobinarias.jpg 8293 personas se perciben no binarias en Argentina: es la primera vez en la historia del país que se obtuvo este dato de manera oficial tras el relevamiento del Indec (Foto: PICA).

En porcentaje, la provincia con mayor representación de población no binaria resultó ser Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, con un 0,09 por ciento de la población no binaria. La siguió Neuquén, con 0,04% de la población no binaria; la ciudad de Buenos Aires, Jujuy, Tucumán y San Juan, con un 0,03% de su población no binaria, respectivamente. Por su parte, Chaco y La Pampa arrojaron un 0% de población no binaria en su territorio.

Según los resultados oficiales del último censo de 2010, la población de la Argentina, entonces, constaba de 40.117.096 habitantes, un 10,6% más que en 2001 según el INDEC. En el desglose por géneros, se registraron 20.593.330 mujeres y 19.523.766 varones, es decir que cada 100 mujeres hay 94,8 varones.