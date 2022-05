José Tasa: Justo estuve el viernes en un asado en San Isidro en el que había varios integrantes del PRO. Y de peso. Mauricio Macri aún tiene una alta imagen negativa, del 48%. Para que se candidatee a la presidencia tiene que bajar al 40%. O más. Es lo que gatilla su decisión. Olvídese de lo que digan algunos medios o periodistas. La clave pasa por este dato que le paso. Macri tiene muchísimas ganas de volver a la presidencia pero no es kamikaze. Falta aún demasiado tiempo para esas definiciones.

Periodista: ¿De qué depende esa caída en la imagen negativa?

José Tasa: Creo que mientras más elevada sea la inflación en los próximos meses, más puede recuperarse esa imagen. Diciembre estimo que es la fecha límite. No es fácil que baje ocho puntos en ocho meses. Veremos. Por lo pronto le digo que en el PRO sigue siendo el líder. Horacio Rodríguez Larreta en el encuentro de la semana pasada se encuadró. Están preocupados además por la caída de su imagen. La sociedad está demandando posturas claras. La estrategia de juntar al 70% del electorado no corre. Basta con ver el crecimiento de Milei y de Patricia Bullrich.

Periodista: ¿Cómo lo ve a Milei?

José Tasa: Para mí su situación está exagerada por los medios. Hablando con él me dice que está segundo en intención de voto en La Matanza. No sé si creerle. Se está reuniendo con Horacio Liendo, tal cual como hacen integrantes del equipo de Rodríguez Larreta. Milei aún no tiene planeado un viaje a Nueva York. Tampoco sabe bien cuál va a a ser su próxima aparición pública. Sostiene que ya tiene representación en 20 provincias con partido ya armado. Creo que cuando empiece a designar personas en cada distrito se esfumará su discurso “anti casta política”. Pasará a integrar la casta. Por ejemplo creo que en Tigre estaba tanteando a un familiar de Menem. Es difícil armar una campaña en todo el país al margen de la casta política. Es inevitable que se convierta en integrante de la casta.

Periodista: ¿Y sus economistas?

José Tasa: Habla con varios. No sabe de dolarización pero al menos habla con gente que sabe. Veremos con el transcurso de las semanas. Creo que va a terminar siendo absorbido por Mauricio Macri, el único con el que tiene buen diálogo del PRO. Con Patricia Bullrich también pero no al nivel de Macri.

Periodista: ¿Qué están haciendo los economistas de la oposición?

José Tasa: Hernán Lacunza es el que está liderando todo el proceso en el PRO. Horacio Rodríguez Larreta y Macri acordaron que vaya el ex ministro encabezando las reuniones. Ahora bien: estaría atento a los movimientos de Carlos Melconián que tiene varios empresarios de fuste detrás de sus presentaciones al amparo de la Fundación Mediterránea y el IEERAL. Quién está jugando de líbero es Luciano Laspina. De todas maneras, sería cuidadoso por las malas noticias que tiene que dar quien asuma como ministro el 10 de diciembre del 2023. El próximo gobierno va a heredar una alta brecha cambiaria, alto déficit, pocas reservas, alta inflación, alta presión impositiva, bajo crecimiento, tarifas atrasadas. Todo muy difícil de corregir en una sociedad agotada de tantos ajustes. No vaya a ser que el próximo ministro del nuevo gobierno sea una suerte de “Remes Lenicov”, es decir, que anuncie todo el ajuste y por ello deba partir.

Periodista: ¿Y Guzmán?

José Tasa: El único activo que tiene es que el presidente lo considera brillante. El resto de los integrantes del albertismo y del kirchnerismo no lo toleran. Quizás aún forma parte del gobierno porque no hay ningún economista serio que desee estar allí bajo la batuta de Alberto Fernández. Y entre los no serios, no hay quienes deseen el cargo. Emanuel Alvarez Agis es promovido por Cristina pero no le interesa asumir en el actual contexto. Está más tranquilo facturando desde su consultora “pxq”. Recuerde que el mejor negocio para el “economista consultor”, es ser siempre candidato al Ministerio pero nunca serlo. Guzmán esta semana habla ante empresarios del CICYP y semana próxima debe digerir otro mal dato de inflación, por abril.

Periodista: ¿Cómo ve el contexto internacional?

José Tasa: Muy complicado. El yuan y las acciones chinas siguen cayendo por el freno en la economía del gigante asiático. Estaría atento al precio de los commodities. Por si fuera poco la Reserva Federal de EE.UU. va a acelerar la suba de tasas. “Cash is King” es el refrán de moda en los mercados.