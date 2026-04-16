El número que esperabas: ANSES sube los haberes a partir del próximo mes
El nuevo dato del IPC de marzo impacta de lleno en todo el sistema de ANSES. A partir del próximo mes, no solo los jubilados verán una suba en sus haberes, sino también los titulares de AUH y pensiones no contributivas. Conocé los nuevos montos confirmados por el organismo previsional.
El número que esperabas: ANSES sube los haberes a partir del próximo mes (Foto: archivo).
El INDEC dio a conocer que la inflación de marzo fue del 3,4%, una cifra que impacta de manera directa y automática en el bolsillo de millones de beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Bajo el esquema de movilidad mensual, este porcentaje será el aumento que se aplicará sobre todos los haberes en el calendario de mayo de 2026.
El ajuste busca que los ingresos previsionales no pierdan terreno frente al avance de los precios, estableciendo un nuevo piso para la jubilación mínima y las pensiones no contributivas.
Los nuevos montos confirmados para mayo
Con el incremento del 3,4% ya integrado al sistema, ANSES definió las escalas que regirán el próximo mes:
Jubilación mínima: Pasará de $380.319 a $393.250,17.
Jubilación máxima: El techo se eleva hasta los $2.646.201,23.
PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): Quedará en $314.600,13.
Pensiones No Contributivas (PNC): Se ubicarán en $275.276,32.
El factor clave: qué pasa con el bono de $70.000
Aunque el aumento por inflación es por ley, el ingreso real de los que menos ganan depende de la decisión del Gobierno de mantener el bono de refuerzo. Si el Ejecutivo oficializa la continuidad de los $70.000, el esquema de cobro para mayo sería el siguiente:
Jubilación Mínima ($393.250) + Bono ($70.000) = $463.250 total en mano.
Se espera que el decreto que confirma el bono sea publicado en el Boletín Oficial en los próximos días, ya que es el componente que define si el jubilado le gana o no a la canasta básica.
Más allá de los jubilados: AUH y Pensiones
El índice del 3,4% también derrama sobre el universo de asignaciones. Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las Asignaciones Familiares (SUAF) también verán reflejado este incremento en sus depósitos de mayo, acumulándose a los beneficios vigentes como la Tarjeta Alimentar.
Este sistema de actualización mensual ha reemplazado los antiguos aumentos trimestrales, permitiendo que el impacto de la inflación de marzo se sienta apenas 30 días después en el cajero automático.
Aumento de AUH y asignaciones en mayo 2026
El ajuste del 3,4% impacta en todas las prestaciones que paga ANSES, incluyendo asignaciones familiares, AUH y jubilaciones.
Con la actualización, los montos brutos quedan definidos de la siguiente manera:
Asignación Universal por Hijo (AUH): $141.312,64
AUH por Discapacidad: $459.996,31
Asignación Familiar por Hijo: $70.642,95
Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $223.525,49
Este incremento se enmarca en el nuevo sistema de movilidad que ajusta los haberes en base a la inflación informada mensualmente.
Cuánto se cobra realmente por AUH en mayo
Si bien el monto total de la AUH supera los $141.000, no todo ese dinero se cobra de forma inmediata.
ANSES retiene el 20% del haber mensual, que luego se paga de forma acumulada cuando se presenta la Libreta AUH, un trámite obligatorio que certifica:
Escolaridad
Controles de salud
Calendario de vacunación
Por lo tanto, los montos que efectivamente se cobran en mano en mayo son:
AUH: $113.050,11
Asignación por Embarazo (AUE): $113.050,11
El porcentaje retenido funciona como un incentivo para garantizar el cumplimiento de derechos básicos de niños, niñas y adolescentes.