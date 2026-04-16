El número que esperabas: ANSES sube los haberes a partir del próximo mes

Jubilación Mínima ($393.250) + Bono ($70.000) = $463.250 total en mano.

Se espera que el decreto que confirma el bono sea publicado en el Boletín Oficial en los próximos días, ya que es el componente que define si el jubilado le gana o no a la canasta básica.

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Más allá de los jubilados: AUH y Pensiones

El índice del 3,4% también derrama sobre el universo de asignaciones. Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las Asignaciones Familiares (SUAF) también verán reflejado este incremento en sus depósitos de mayo, acumulándose a los beneficios vigentes como la Tarjeta Alimentar.

Este sistema de actualización mensual ha reemplazado los antiguos aumentos trimestrales, permitiendo que el impacto de la inflación de marzo se sienta apenas 30 días después en el cajero automático.

Aumento de AUH y asignaciones en mayo 2026

El ajuste del 3,4% impacta en todas las prestaciones que paga ANSES, incluyendo asignaciones familiares, AUH y jubilaciones.

Con la actualización, los montos brutos quedan definidos de la siguiente manera:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $141.312,64

AUH por Discapacidad: $459.996,31

Asignación Familiar por Hijo: $70.642,95

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $223.525,49

Este incremento se enmarca en el nuevo sistema de movilidad que ajusta los haberes en base a la inflación informada mensualmente.

Cuánto se cobra realmente por AUH en mayo

Si bien el monto total de la AUH supera los $141.000, no todo ese dinero se cobra de forma inmediata.

ANSES retiene el 20% del haber mensual, que luego se paga de forma acumulada cuando se presenta la Libreta AUH, un trámite obligatorio que certifica:

Escolaridad

Controles de salud

Calendario de vacunación

Por lo tanto, los montos que efectivamente se cobran en mano en mayo son:

AUH: $113.050,11

Asignación por Embarazo (AUE): $113.050,11

El porcentaje retenido funciona como un incentivo para garantizar el cumplimiento de derechos básicos de niños, niñas y adolescentes.