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Lola de Gran Hermano descartó a Manu Ibero y confirmó lo peor para él: "Sigo..."

Lola Tomaszeuski, la última eliminada de Gran Hermano Generación Dorada, habló en A la Barbarossa sobre su vínculo con Manu Ibero.

16 abr 2026, 13:59
lola y manu ibero
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Lola Tomaszeuski, la última eliminada de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), estuvo este jueves en A la Barbarossa y habló sin vueltas sobre su vínculo con Manuel Ibero, uno de los compañeros con los que compartió momentos muy comentados dentro de la casa más famosa del país.

En medio de rumores y especulaciones que circulaban en las redes, Lola fue clara: “Sigo re enamorada de mi novio, estoy hace un montón con él”. Con esa frase contundente, defendió la relación que mantiene afuera del reality, dejando en claro que su prioridad sigue siendo su pareja.

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Respecto a Manuel, con quien protagonizó escenas que generaron debate entre los fanáticos, explicó: “Lo de Manu fue contención dentro de la casa”. Y agregó: “Fue una casa de locos, todo el tiempo te levantabas con una discusión”. Para Lola, el encierro intensifica las emociones y los vínculos, lo que puede dar lugar a interpretaciones erróneas desde afuera.

La joven también reconoció que su forma de relacionarse pudo alimentar las versiones: “Con Manu me pasó que fui muy cariñosa”. Esa cercanía, que incluyó abrazos, complicidad y hasta celos, fue leída por muchos como algo más que amistad. Sin embargo, ella insistió en que se trató de una conexión emocional propia del aislamiento. Incluso recordó que al inicio tuvo un trato similar con otro compañero: “Me pasó con Tomi también al principio, pero se fue al toque. Fui re cariñosa con él, lo veía como a un hermanito”.

Por último, Lola dejó entrever que aún hay temas por resolver: “Siento que con mi novio nos merecemos una charla, tanto de él como mía”. Además, reveló un detalle que suma tensión: “Ya sé que mis papás no lo quieren, antes de que entre a la casa tenían un vínculo raro, por razones nuestras que solo sabemos nosotros”.

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Cómo fue la sorpresiva confesión de Lola de Gran Hermano sobre su relación con Manuel

Lola Tomaszeusky quedó afuera de Gran Hermano Generación Dorada tras perder la votación frente al exfutbolista Brian Sarmiento. Su salida generó repercusión y, como es habitual, pasó por el stream de Telefe para conversar con Santiago del Moro sobre su experiencia dentro de la casa.

En la entrevista, la joven habló sobre el vínculo que construyó con Manuel Ibero, relación que muchos seguidores interpretaron como un acercamiento especial. “Me pasó que con Manu conecté mucho que con otras personas ahí adentro y era como mi lugar seguro. Me gustaba estar con él, sus abrazos, me sentía acompañada y no me sentía sola”, confesó la participante oriunda de Bariloche, que sueña con dedicarse a la actuación.

La exjugadora también profundizó en cómo Manu la ayudó en momentos de debilidad: “Cuando sentía que la gente me debilitaba mentalmente diciendo ‘no juega’ y vos no sabes para dónde ir pero estaba con Manu y me sentía más relajada. Soy muy celosa pero eso también lo celaba a Manu y a las chicas. Yo quería estar abrazada a él porque me sentía segura, era igual de cariñoso que yo”.

En cuanto a su desempeño en el reality, Lola reconoció: "Me faltó hacer estrategias". Además, recordó la reacción de Manuel al verla partir: “Lo vi y me partió verlo así. Me pasó que en este versus, a diferencia del primero que tuve, no se me cayó una lágrima. En este dije ‘que sea lo que tenga que ser’. Los vi a Lolo y a Manu así llorando y obviamente quería abrazarlos más. De hecho, siento que les di un abrazo bastante pedorro y no sé cuándo los voy a volver a ver”.

Finalmente, aclaró lo que siente realmente por Manu y reafirmó su relación fuera de la casa: "Siempre pensé en mi novio, hablaba mucho de él y me encantaría seguir con él. Los sentimientos ahí son muy fuertes y no llegué a sentir nada por Manu y no estaría con él. Si mi novio me corta porque me dice que no le gustó un cara.. lo que hice con Manu, yo sé que no estaría con él tampoco. Me gusta mi novio, no me gusta nadie".

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