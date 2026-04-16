Lola de Gran Hermano descartó a Manu Ibero y confirmó lo peor para él: "Sigo..."

Por último, Lola dejó entrever que aún hay temas por resolver: “Siento que con mi novio nos merecemos una charla, tanto de él como mía”. Además, reveló un detalle que suma tensión: “Ya sé que mis papás no lo quieren, antes de que entre a la casa tenían un vínculo raro, por razones nuestras que solo sabemos nosotros”.

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Cómo fue la sorpresiva confesión de Lola de Gran Hermano sobre su relación con Manuel

Lola Tomaszeusky quedó afuera de Gran Hermano Generación Dorada tras perder la votación frente al exfutbolista Brian Sarmiento. Su salida generó repercusión y, como es habitual, pasó por el stream de Telefe para conversar con Santiago del Moro sobre su experiencia dentro de la casa.

En la entrevista, la joven habló sobre el vínculo que construyó con Manuel Ibero, relación que muchos seguidores interpretaron como un acercamiento especial. “Me pasó que con Manu conecté mucho que con otras personas ahí adentro y era como mi lugar seguro. Me gustaba estar con él, sus abrazos, me sentía acompañada y no me sentía sola”, confesó la participante oriunda de Bariloche, que sueña con dedicarse a la actuación.

La exjugadora también profundizó en cómo Manu la ayudó en momentos de debilidad: “Cuando sentía que la gente me debilitaba mentalmente diciendo ‘no juega’ y vos no sabes para dónde ir pero estaba con Manu y me sentía más relajada. Soy muy celosa pero eso también lo celaba a Manu y a las chicas. Yo quería estar abrazada a él porque me sentía segura, era igual de cariñoso que yo”.

En cuanto a su desempeño en el reality, Lola reconoció: "Me faltó hacer estrategias". Además, recordó la reacción de Manuel al verla partir: “Lo vi y me partió verlo así. Me pasó que en este versus, a diferencia del primero que tuve, no se me cayó una lágrima. En este dije ‘que sea lo que tenga que ser’. Los vi a Lolo y a Manu así llorando y obviamente quería abrazarlos más. De hecho, siento que les di un abrazo bastante pedorro y no sé cuándo los voy a volver a ver”.

Finalmente, aclaró lo que siente realmente por Manu y reafirmó su relación fuera de la casa: "Siempre pensé en mi novio, hablaba mucho de él y me encantaría seguir con él. Los sentimientos ahí son muy fuertes y no llegué a sentir nada por Manu y no estaría con él. Si mi novio me corta porque me dice que no le gustó un cara.. lo que hice con Manu, yo sé que no estaría con él tampoco. Me gusta mi novio, no me gusta nadie".