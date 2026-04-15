El FMI aprobó la segunda revisión del acuerdo con Argentina y destraba un desembolso de US$1.000 millones

El acuerdo llega tras meses de acciones y en la antesala de las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial en Washington, donde el equipo económico buscará consolidar el respaldo internacional al programa. En este escenario, el desembolso aparece como una señal de apoyo clave para el rumbo económico del Gobierno.

Milei:"Llegamos a un acuerdo con el FMI"

El presidente Javier Milei fue uno de los primeros en manifestar su satisfacción por el acuerdo. Lo hizo replicando el mensaje del ministro de Economía, Luis Caputo.

El texto dice: "Llegamos a un acuerdo con el FMI. Quiero agradecer especialmente a Kristalina Georgieva por su liderazgo y compromiso a lo largo de este proceso. También a Dan Katz, a Luis Cubeddu y a todo su equipo por el trabajo realizado, que resultó fundamental para alcanzar el Staff Level Agreement. De la misma manera, quiero agradecer al equipo argentino liderado por @Kicker0024 y @JoseLuisDazaAR por su esfuerzo y dedicación durante toda la negociación. Este acuerdo es un paso muy importante en la consolidación de la estabilidad macroeconómica en la que hemos trabajado estos dos años, y contribuirá a fortalecer el crecimiento económico de nuestro país".

fmi acuerdo con la argentina El FMI publicó en su página online la aprobación de la revisión del programa argentino. (foto:FMI)

El FMI también difundió el acuerdo

En su página on line, el FMi difundió todas las caracterísitcas del acuerdo. La segunda revisión aprobada al préstamo de facilidades extendidas. El organismo de crédito dice:

"El personal técnico del FMI y las autoridades argentinas han alcanzado un acuerdo a nivel de staff sobre la segunda revisión del programa bajo el Servicio Ampliado del Fondo (EFF), lo que habilita un acceso potencial a unos USD 1.000 millones.

El impulso de las políticas se ha fortalecido en los últimos meses con la aprobación en el Congreso del Presupuesto 2026 y de legislación clave, así como con ajustes en el marco monetario y cambiario que derivaron en una incipiente acumulación de reservas, mejorando la capacidad de la Argentina para enfrentar shocks.

Sobre la base de importantes avances en estabilidad, se acordó un paquete de políticas sólido y equilibrado destinado a afianzar la desinflación, la estabilidad externa y el crecimiento, favoreciendo un acceso oportuno y sostenible a los mercados.

Washington, DC: el staff del Fondo Monetario Internacional (FMI) y las autoridades argentinas alcanzaron un acuerdo técnico sobre la segunda revisión del programa de reformas económicas, respaldado por un acuerdo de 48 meses bajo el EFF. Sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo, la Argentina accedería a unos USD 1.000 millones (0,8 mil millones de DEG).

El impulso reformista se ha fortalecido de manera significativa. El Gobierno logró la aprobación del Presupuesto 2026 y de leyes clave para formalizar activos financieros de residentes, mejorar la flexibilidad laboral, ratificar acuerdos comerciales y promover inversiones en minería. Además, las mejoras en el marco monetario y cambiario están fortaleciendo las reservas, con compras del Banco Central por más de USD 5.500 millones en lo que va del año. La Argentina ha resistido bien los efectos de la guerra en Medio Oriente, gracias a fundamentos más sólidos y su condición de exportador neto de energía, en un contexto en el que las empresas pudieron repatriar dividendos por primera vez en seis años.

Se acordó un paquete de políticas para consolidar la estabilización y la reducción de la pobreza desde fines de 2023. Las políticas macroeconómicas y estructurales buscarán equilibrar desinflación, estabilidad externa y crecimiento, facilitando el acceso al financiamiento.

En el plano fiscal, el ancla será el equilibrio de caja, compatible con un superávit primario de 1,4% del PBI, con control del gasto y espacio para asistencia social focalizada. En lo monetario, se mantendrá una política restrictiva, con medidas para reducir la volatilidad de tasas y mejorar la transmisión del crédito, además de mayor transparencia.

En el frente externo, se prevé que las reservas netas aumenten al menos USD 8.000 millones en 2026, impulsadas por financiamiento en divisas y compras del Banco Central. En materia de financiamiento, se implementa una estrategia diversificada para refinanciar obligaciones, incluyendo deuda en dólares bajo ley local, venta de activos, repos y préstamos externos.

En el plano estructural, continuarán las reformas para impulsar el empleo formal, el mercado de capitales, la inversión privada y la productividad, especialmente en sectores estratégicos como el agro, la energía, la minería y la economía del conocimiento.

Las autoridades reafirmaron su compromiso con las metas del programa, incluyendo la adopción de medidas adicionales si fuera necesario. El staff del FMI destacó el diálogo constructivo y anticipó que, una vez completados los pasos pendientes, la revisión será elevada al Directorio para su aprobación".

Los puntos del FMI

Habla de " lo que habilita un acceso potencial a unos USD 1.000 millones". Que servirá para pagar futuros desembolsos por la deuda con ese mismo organismo.

Que servirá para pagar futuros desembolsos por la deuda con ese mismo organismo. "... derivaron en una incipiente acumulación de reservas". La Argentina compra divisas con el BCRA pero no puede mejorar significativamente su stock, por eso se habla de "incipiente". Era uno de los temas complejos para esta revisión.

La compra divisas con el pero no puede mejorar significativamente su stock, por eso se habla de "incipiente". Era uno de los temas complejos para esta revisión. "En el frente externo, se prevé que las reservas netas aumenten al menos USD 8.000 millones en 2026". Inicialmente, el Gobierno se había comprometido a lograr llegar a unos 10.000 millones de dólares (el equivalente a rojo operativo de las reservas), pero se tuvo que bajar la meta para cumplir con esta etapa.

El acuerdo se anuncia apenas un día más tarde de conocerse la actualización del Reporte Mundial de Economía del FMI (WEO por sus siglas en Inglés).

Allí, el Fondo recortó medio punto las perspectivas de crecimiento para este 2026 y calculó la inflación en el 30,4%, casi el doble de lo previsto a fines de 2025.

El ministro Caputo celebró desde Washington este entendimiento, en momentos en que la inestabilidad en el Golfo Pérsico fue anotada como una de las variables para el registro del 3,4% que dio la inflación del mes de marzo. Con ese dato, la inflación en lo que va del año esta ene l 9,4%, cuando lo previsto en el presupuesto - el primero aprobado por el gobierno de Milei - prevé un 10% para todo el año.