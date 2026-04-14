Griselda Siciliani brilla en Netflix con la nueva temporada de la serie argentina más popular

El éxito también respondió a una fórmula narrativa particular: una historia centrada en conflictos emocionales reales, con un tono que combina humor y profundidad psicológica.

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Vicky tomó una decisión que lo modificó todo: se animó a convivir con Matías. Lo que parecía un paso natural en su relación se convirtió rápidamente en un desafío cargado de matices. La vida en pareja dejó de ser una idea romántica para transformarse en una experiencia real, con tensiones, acuerdos y situaciones inesperadas.

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El cambio más fuerte llegó con Bruno, el hijo de nueve años de Matías, fruto de una relación anterior. El niño no solo apareció como un nuevo integrante en la dinámica, sino que se instaló en la ciudad, generando un impacto inmediato en la rutina de Vicky.

La convivencia dejó de ser de a dos. Ahora hubo que hacer espacio para nuevas emociones, nuevas responsabilidades y una realidad que Vicky nunca había imaginado para sí misma.

A esto se sumó Nora, la madre del niño, cuya presencia añadió una capa extra de complejidad. La interacción entre ambas mujeres generó momentos de fricción, pero también situaciones que expusieron las inseguridades y temores de cada una.

Cuando parecía que todo se acomodaba, el pasado volvió a irrumpir. Nicolás reapareció en la vida de Vicky con una propuesta laboral imposible de ignorar: un proyecto soñado que podría cambiar su carrera.

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Mientras Vicky atravesó su propio proceso, su entorno también vivió cambios significativos. Su hermana y sus amigas continuaron enfrentando sus propios enredos amorosos y desafíos vinculados a la maternidad.

El elenco principal con Griselda Siciliani

El elenco está encabezado por Griselda Siciliani, Esteban Lamothe, Pilar Gamboa, Violeta Urtizberea, Marina Bellati, Bárbara Lombardo, Lorena Vega, Susana Pampín y Adrián Lakerman. Además, cuenta con la participación especial de: Julieta Cardinali, Benjamín Vicuña, Leticia Siciliani y Claudio Martínez Bel.

La cuarta temporada contó nuevamente con la impronta de Adrián Suar como creador. La dirección estuvo a cargo de Daniel Barone y Alejandro Ibáñez, quienes mantuvieron el tono cercano y emocional que caracteriza a la serie.

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El guion, desarrollado por Carolina Aguirre, profundizó en los conflictos internos de los personajes, logrando un equilibrio entre drama y momentos de humor.

En la producción ejecutiva participaron Adrián Suar y Diego Andrasnik, consolidando un equipo que ya demostró su eficacia en entregas anteriores.

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