El increíble reencuentro de Daniel Vila con su hermana tras 15 años sin verse: fue clave en su tratamiento contra una infección
En medio de los festejos por el triunfo de Independiente Rivadavia ante Fluminense por la Copa Libertadores, Daniel Vila lo celebró en Desayuno Americano y reveló cómo se gestó el reencuentro con su hermana menor luego de muchos años.
16 abr 2026, 13:30
El increíble reencuentro de Daniel Vila con su hermana tras 15 años sin verse: fue clave en su tratamiento contra una infección
Por estas horas, todo es alegría para Daniel Vila. Lo cierto es que aunque el presidente del Grupo América atraviesa una internación domiciliaria debido a una inoportuna infección en su prótesis de cadera, tiene mucho para festejar. Y así lo hizo saber este jueves junto a su esposa, Pamela David, en una tierna charla telefónica en Desayuno Americano.
Ocurre que la conductora del magazine de las mañanas de América TV puso al aire a Vila para celebrar al aire la victoria del equipo de fútbol mendocino que preside el empresario, Independiente Rivadavia, tras ganarle al carioca Fluminense nada menos que en la Copa Libertadores, avanzando así un paso más en el tradicional torneo sudamericano.
Fue en ese contexto en el que el también abogado reveló que debió hacerse "un par de intervenciones quirúrgicas", que lo habían tenido internado hasta el día de ayer. Fue allí que deslizó feliz: "Pero pudimos ver anoche el partido todos en familia con Pame, con mi hermana Andrea, con Mica -la esposa de su hijo Agustín-, con María Luisa, con Feli... con todos".
Ese comentario fue el momento justo para que, tras agradecerle al médico que hizo posible la internación domiciliaria, Pamela le consultase si siente que tiene "una buena atención" en su hogar. Claro que Daniel Vila calificó de genio a Fernando Cicero, y le dedicó un especial agradecimiento a su hermana, explicando que también "es médica".
Al mismo tiempo que sumó pícaro, en clara referencia a Pamela que es su esposa, que la enfermera fue "genial" y bromeó al deslizar: "tiene que venir a hacer las curaciones".
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Cómo fue el reencuentro de Daniel Vila con su hermana menor tras 15 años distanciados
"¿Te puedo preguntar por este momento de tu vida? Andrea Vila es una infectóloga número uno, y su especialidad justamente tiene que ver con infecciones en prótesis. Vos decís, las vueltas de la vida... ¿Hace cuánto que no hablabas con Andrea?", planteó entonces la conductora televisiva.
Sin dudarlo, Vila confió que fueron "como 15 años", así como detalló: "Con todo esto, porque contraje una infección en una prótesis de cadera, y es su especialidad. Entonces, tuvo la grandeza un amigo en común de comunicarnos, de ponernos en contacto. Inmediatmente se vino a Buenos Aires a verme. Me ordenó todo, me arregló todo y acá estoy en mi casa".
En ese momento, Pamela David agregó emocionada que eso no era todo. "Es muy loco porque la llamaron, vino a Buenos Aires. La primera noche se quedó con él... Yo no conviví con ustedes su relación de hermanos, sé que es tu hermana menor y que la has cuidado como si fueras su padre, pero esa relación intacta de protección y complicidad, los dos matados de la risa como si no hubieran pasado 15 años sin hablar. Y ahora están todo el día charlando, todo el día insoportables... ¡Me encanta!", describió cómo sucedió todo y cuán unidos pudo ver a su marido y su hermana.
Frente a tan cariñosa reflexión, Daniel Vila no pudo más que expresar sus más sinceros sentimientos. "Bueno, eso se da solamente cuando hay amor, el vínculo se puede haber enfriado por distintos motivos pero nunca se rompió, y la sangre es la sangre", concluyó dejando en claro los muchos motivos que tiene para festejar además de la victoria futbolística.