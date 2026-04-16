El increíble reencuentro de Daniel Vila con su hermana tras 15 años sin verse: fue clave en su tratamiento contra una infección 

Al mismo tiempo que sumó pícaro, en clara referencia a Pamela que es su esposa, que la enfermera fue "genial" y bromeó al deslizar: "tiene que venir a hacer las curaciones".

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Cómo fue el reencuentro de Daniel Vila con su hermana menor tras 15 años distanciados

"¿Te puedo preguntar por este momento de tu vida? Andrea Vila es una infectóloga número uno, y su especialidad justamente tiene que ver con infecciones en prótesis. Vos decís, las vueltas de la vida... ¿Hace cuánto que no hablabas con Andrea?", planteó entonces la conductora televisiva.

Sin dudarlo, Vila confió que fueron "como 15 años", así como detalló: "Con todo esto, porque contraje una infección en una prótesis de cadera, y es su especialidad. Entonces, tuvo la grandeza un amigo en común de comunicarnos, de ponernos en contacto. Inmediatmente se vino a Buenos Aires a verme. Me ordenó todo, me arregló todo y acá estoy en mi casa".

Daniel Vila y Pamela David - captura Desayuno Americano

En ese momento, Pamela David agregó emocionada que eso no era todo. "Es muy loco porque la llamaron, vino a Buenos Aires. La primera noche se quedó con él... Yo no conviví con ustedes su relación de hermanos, sé que es tu hermana menor y que la has cuidado como si fueras su padre, pero esa relación intacta de protección y complicidad, los dos matados de la risa como si no hubieran pasado 15 años sin hablar. Y ahora están todo el día charlando, todo el día insoportables... ¡Me encanta!", describió cómo sucedió todo y cuán unidos pudo ver a su marido y su hermana.

Frente a tan cariñosa reflexión, Daniel Vila no pudo más que expresar sus más sinceros sentimientos. "Bueno, eso se da solamente cuando hay amor, el vínculo se puede haber enfriado por distintos motivos pero nunca se rompió, y la sangre es la sangre", concluyó dejando en claro los muchos motivos que tiene para festejar además de la victoria futbolística.