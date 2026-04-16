Donald Trump anunció una tregua entre Israel y Líbano: cuáles son las condiciones

El anuncio de una tregua que sorprendió a los involucrados

La novedad dada por el representante de la Casa Blanca sorprendió en Tel Aviv y en Beirut. El gabinete de crisis de Netanyahu tenía previsto discutir esta propuesta y, de pronto, Trump anunció al mundo la tregua. En Beirut sucedió algo parecido. El presidente Aoun le había dicho al secretario de Estado Rubio que no iba a dialogar con Netanyahu.

Pero el mensaje de Trump en "Truth" no deja dudas. Dice con firmeza: “Acabo de mantener excelentes conversaciones con el altamente respetado presidente Joseph Aoun, del Líbano, y con el primer ministro Bibi Netanyahu, de Israel. Estos dos líderes han acordado que, para lograr la PAZ entre sus países, comenzarán formalmente un ALTO EL FUEGO de 10 días a las 5 P.M. EST". Le faltó agregar la palabra "fin". Lo cierto es que la noticia en Medio Oriente se recibió de otro modo. Como señalamos, con total y absoluta sorpresa y desconcierto.

Esto no significa que no sea verdad y que en pocas horas puedan dialogar al más alto nivel ambos países. Pero una vez más, Trump hace lo que le parece. El mundo de la diplomacia y la sutileza no le importa en lo más mínimo. El propio Trump recordó que este diálogo será el primero que se produce en 34 años entre Israel y El Líbano.

Ese solo dato sirve para comprender que, al menos, debió haber sido un anuncio conjunto o al posteo de Trump, debieron aparecer de inmediato uno desde Israel y otro de Beirut. Pero ni la oficina de Netanyahu ni de Aoun respondieron.

hezbollah en El Líbano Manifestación a favor de Hezbollah en El Líbano. (Foto: Reuters)

Lo que puede esperarse de este anuncio unilateral

Trump solo escucha a su propia voz y a un par de consejeros. Pn el caso del ataque a Irán - el 28 de febrero - solo consultó al vice J.D. Vance; al secretario de Guerra, Pete Hegseth, y al secretario de Estado, Marco Rubio. Soóo Hegseth estaba a favor del ataque. Sin embargo, así lo hizo. Esta vez, tomó por sorpresa a Netanyahu y a Aoun.

En su anunció, el presidente de EE.UU. hasta los "anima" a sacar este proceso adelante: "He instruido al vicepresidente JD Vance y al secretario de Estado Rubio, junto con el presidente del Estado Mayor Conjunto, Dan ‘Razin’ Caine, a trabajar con Israel y el Líbano para lograr una PAZ duradera".

Pero desde su propio interés o punto de vista: "Ha sido un honor para mí resolver 9 guerras en todo el mundo, y esta será la décima, así que vamos, ¡HAGÁMOSLO!", finaliza su mensaje Trump.

En el terreno, la situación continúa siendo tensa: se registraron lanzamientos de cohetes desde el Líbano hacia el norte de Israel, lo que refuerza el riesgo de una escalada. En paralelo, las fuerzas israelíes advierten que el sur del Líbano podría convertirse en una zona vedada para Hezbollah, marcando un endurecimiento de la estrategia militar.

A las 6 de la tarde, hora argentina, comienza el plazo de 10 días de la tregua anunciada por Trump. Solo falta conocer la respuesta oficial de El Líbano e Israel.