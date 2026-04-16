Donald Trump anunció una tregua entre Israel y Líbano: cuáles son las condiciones

Trump anunció una tregua de 10 días entre Israel y El Líbano. (Foto: Gentileza Yehoo)
El anuncio volvió a llegar con sello propio. Donald Trump aseguró que logró impulsar una tregua de diez días entre Israel y Líbano tras una serie de conversaciones telefónicas con los líderes de ambos países. Según su versión, el entendimiento permitiría frenar temporalmente los enfrentamientos en la frontera norte israelí y abrir una ventana para negociaciones más amplias.
Sin embargo, como ya ocurrió en otros episodios recientes, la confirmación no fue inmediata ni uniforme. Desde el entorno del primer ministro Benjamín Netanyahu evitaron dar detalles concretos sobre el alcance del acuerdo, mientras que en Beirut las señales fueron aún más cautas. Fuentes libanesas deslizaron que no existe, por ahora, un compromiso formal en los términos planteados por Trump.
La propuesta de una tregua de diez días aparece como un intento de desescalar un frente que se ha vuelto cada vez más inestable, con intercambios frecuentes entre Israel y Hezbollah. En ese contexto, cualquier pausa, por breve que sea, adquiere relevancia. Pero también expone la fragilidad del momento: los canales de diálogo son informales, las versiones se superponen y los actores clave no siempre coinciden en público.
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El trasfondo es claro. Trump busca posicionarse como articulador de acuerdos en medio de una crisis regional en expansión. Pero la falta de confirmaciones firmes deja abierta una pregunta central: si la tregua existe como acuerdo real o, por ahora, solo como una declaración política. Israel está en guerra o con ataques permanentes sobre posiciones de Hezbollah en el sur del Líbano. Pero sostiene o reconoce al debilitado gobierno de Aoun, que no puede aplicar la ley en toda la geográfía de su país.
El anuncio de una tregua que sorprendió a los involucrados
La novedad dada por el representante de la Casa Blanca sorprendió en Tel Aviv y en Beirut. El gabinete de crisis de Netanyahu tenía previsto discutir esta propuesta y, de pronto, Trump anunció al mundo la tregua. En Beirut sucedió algo parecido. El presidente Aoun le había dicho al secretario de Estado Rubio que no iba a dialogar con Netanyahu.
Pero el mensaje de Trump en "Truth" no deja dudas. Dice con firmeza: “Acabo de mantener excelentes conversaciones con el altamente respetado presidente Joseph Aoun, del Líbano, y con el primer ministro Bibi Netanyahu, de Israel. Estos dos líderes han acordado que, para lograr la PAZ entre sus países, comenzarán formalmente un ALTO EL FUEGO de 10 días a las 5 P.M. EST". Le faltó agregar la palabra "fin". Lo cierto es que la noticia en Medio Oriente se recibió de otro modo. Como señalamos, con total y absoluta sorpresa y desconcierto.
Esto no significa que no sea verdad y que en pocas horas puedan dialogar al más alto nivel ambos países. Pero una vez más, Trump hace lo que le parece. El mundo de la diplomacia y la sutileza no le importa en lo más mínimo. El propio Trump recordó que este diálogo será el primero que se produce en 34 años entre Israel y El Líbano.
Ese solo dato sirve para comprender que, al menos, debió haber sido un anuncio conjunto o al posteo de Trump, debieron aparecer de inmediato uno desde Israel y otro de Beirut. Pero ni la oficina de Netanyahu ni de Aoun respondieron.
Lo que puede esperarse de este anuncio unilateral
Trump solo escucha a su propia voz y a un par de consejeros. Pn el caso del ataque a Irán - el 28 de febrero - solo consultó al vice J.D. Vance; al secretario de Guerra, Pete Hegseth, y al secretario de Estado, Marco Rubio. Soóo Hegseth estaba a favor del ataque. Sin embargo, así lo hizo. Esta vez, tomó por sorpresa a Netanyahu y a Aoun.
En su anunció, el presidente de EE.UU. hasta los "anima" a sacar este proceso adelante: "He instruido al vicepresidente JD Vance y al secretario de Estado Rubio, junto con el presidente del Estado Mayor Conjunto, Dan ‘Razin’ Caine, a trabajar con Israel y el Líbano para lograr una PAZ duradera".
Pero desde su propio interés o punto de vista: "Ha sido un honor para mí resolver 9 guerras en todo el mundo, y esta será la décima, así que vamos, ¡HAGÁMOSLO!", finaliza su mensaje Trump.
En el terreno, la situación continúa siendo tensa: se registraron lanzamientos de cohetes desde el Líbano hacia el norte de Israel, lo que refuerza el riesgo de una escalada. En paralelo, las fuerzas israelíes advierten que el sur del Líbano podría convertirse en una zona vedada para Hezbollah, marcando un endurecimiento de la estrategia militar.
A las 6 de la tarde, hora argentina, comienza el plazo de 10 días de la tregua anunciada por Trump. Solo falta conocer la respuesta oficial de El Líbano e Israel.