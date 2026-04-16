Alivio fiscal para monotributistas: qué trabajos dejarán de pagar Ingresos Brutos

En total, alrededor de 47.000 monotributistas accedieron de manera inmediata al beneficio, ya sea total o parcial, por cumplir con los requisitos exigidos: estar inscriptos en actividades de servicios y no registrar deudas con el fisco local.

Según el gobierno porteño, estos son los 22 servicios no profesionales que no pagarán Ingresos Brutos:

Servicios técnicos

Fotógrafos

Peluqueros

Diseñadores sin título de grado

Barberos

Editores

Mecánicos

Camarógrafos

Personal trainers

Guionistas

Esteticistas

Masajistas

Carpinteros

Herreros

Sastres

Zapateros

Pintores

Artesanos

Joyeros

Jardineros

Cerrajeros

Quienes trabajan por cuenta propia o bajo contratación.

Aplicación automática y sin trámites

Uno de los puntos centrales del esquema es su implementación automática. La AGIP dispuso que los contribuyentes no deban realizar ningún trámite adicional: la bonificación se incorpora directamente en la liquidación del impuesto, siempre que la actividad declarada corresponda a servicios y no existan deudas pendientes.

Este mecanismo permitió una aplicación inmediata para una parte significativa del universo alcanzado, simplificando procesos administrativos y reduciendo tiempos de gestión.

agip

Qué pasa con quienes tienen deudas

Según datos oficiales, unos 93.000 contribuyentes no accedieron inicialmente al beneficio debido a que registraban deudas con el organismo. Para estos casos, la Ciudad habilitó un régimen especial de regularización con plazo de adhesión hasta el 30 de abril.

La moratoria permite financiar las obligaciones pendientes en cuotas y acceder a quitas sobre intereses y multas. Una vez regularizada la situación fiscal, el contribuyente se incorpora automáticamente al esquema de bonificaciones, sin necesidad de realizar nuevos trámites.

Impacto en los ingresos

El efecto del alivio fiscal varía según la categoría. En los segmentos más bajos, la exención total implica un aumento directo en los ingresos netos, al eliminar por completo el pago del impuesto. En las categorías superiores, la reducción del 75% representa una baja significativa en la carga tributaria mensual.

Desde la AGIP destacaron que el esquema también apunta a mejorar la eficiencia del sistema, al eliminar gestiones presenciales o digitales innecesarias y facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.