La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos anunció una bonificación automática en el impuesto sobre los Ingresos Brutos destinada a más de 140.000 monotributistas que desarrollan actividades de servicios en la Ciudad de Buenos Aires.
La medida alcanza a trabajadores independientes del Régimen Simplificado y ya beneficia a miles de contribuyentes de CABA. En algunos casos, la bonificación es total.
Alivio fiscal para monotributistas: qué trabajos dejarán de pagar Ingresos Brutos en CABA
La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos anunció una bonificación automática en el impuesto sobre los Ingresos Brutos destinada a más de 140.000 monotributistas que desarrollan actividades de servicios en la Ciudad de Buenos Aires.
La iniciativa fue aprobada por la Legislatura porteña y forma parte de un paquete de medidas orientadas a aliviar la presión fiscal sobre trabajadores independientes.
El nuevo esquema ya comenzó a reflejarse en la liquidación mensual del tributo e introduce un alivio segmentado según la categoría del Régimen Simplificado. En ese sentido, establece una exención total, bonificación del 100%, para las categorías A, B y C, lo que permitió que unas 35.000 personas quedaran directamente liberadas del pago.
En tanto, para las categorías D a H se fijó una reducción del 75%, alcanzando a cerca de 12.000 contribuyentes.
En total, alrededor de 47.000 monotributistas accedieron de manera inmediata al beneficio, ya sea total o parcial, por cumplir con los requisitos exigidos: estar inscriptos en actividades de servicios y no registrar deudas con el fisco local.
Según el gobierno porteño, estos son los 22 servicios no profesionales que no pagarán Ingresos Brutos:
Uno de los puntos centrales del esquema es su implementación automática. La AGIP dispuso que los contribuyentes no deban realizar ningún trámite adicional: la bonificación se incorpora directamente en la liquidación del impuesto, siempre que la actividad declarada corresponda a servicios y no existan deudas pendientes.
Este mecanismo permitió una aplicación inmediata para una parte significativa del universo alcanzado, simplificando procesos administrativos y reduciendo tiempos de gestión.
Según datos oficiales, unos 93.000 contribuyentes no accedieron inicialmente al beneficio debido a que registraban deudas con el organismo. Para estos casos, la Ciudad habilitó un régimen especial de regularización con plazo de adhesión hasta el 30 de abril.
La moratoria permite financiar las obligaciones pendientes en cuotas y acceder a quitas sobre intereses y multas. Una vez regularizada la situación fiscal, el contribuyente se incorpora automáticamente al esquema de bonificaciones, sin necesidad de realizar nuevos trámites.
El efecto del alivio fiscal varía según la categoría. En los segmentos más bajos, la exención total implica un aumento directo en los ingresos netos, al eliminar por completo el pago del impuesto. En las categorías superiores, la reducción del 75% representa una baja significativa en la carga tributaria mensual.
Desde la AGIP destacaron que el esquema también apunta a mejorar la eficiencia del sistema, al eliminar gestiones presenciales o digitales innecesarias y facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.