Diálogos con "José Tasa": entre el debut de bonos y el peligroso descenso de reservas del BCRA

banco central

Retornan las conversaciones con el experto financiero que se escuda detrás del seudónimo de José Tasa. Se viene el debut formal de los bonos del canje 2020 en un mercado cargado de escepticismo. Luego surgen temas endémicos de la Argentina como el precio de los diferentes dólares y la debilidad de las cuentas públicas y la de las reservas del BCRA. En una charla vía zoom, el analista dio algunos detalles de la situación de los mercados en Wall Street, fuente de toda tendencia en el resto de los submercados.

Periodista: ¿Cómo viene la semana financiera?

José Tasa: Hoy es feriado en EE.UU. por lo que arranca sin actividades en la plaza local prácticamente. Debutan formalmente los bonos del canje de Guzmán, pero por las operaciones “when and if” se puede inferir que rendirán cerca del 11% anual en dólares. El 2030 va a ser el papel emblemático del mercado ahora y sobre él se posarán seguramente las operaciones para hacer “contado con liqui”. Recuerde que por el “settlement” del canje, prácticamente no se pudo hacer compra-venta de dólares en la Bolsa. Es decir que esta semana con el debut de los bonos, el gobierno saldrá a resaltar que el riesgo país es de 1.100 puntos pero al mismo tiempo volverá a operar el “contado con liqui” con todo lo que ello trae aparejado.

Periodista: Pero el blue está en baja

José Tasa: Ello ocurre siempre a principio de cada mes. Es que muchos de los que compran dólares al tipo de cambio oficial más el 30% del impuesto, los venden inmediatamente en el “blue” para quedarse con los 30 puntos de diferencia. Son 6000 pesos que se ganan en el acto con la compra de los us$ 200 permitidos. De esta manera, siempre hasta el día 15 de cada mes aproximadamente, el mercado del dólar blue permanece más ofrecido gracias al obsequio de dólares que efectúa el BCRA a 101 pesos, incluyendo impuestos. Después, esto se revierte.

Periodista: ¿Cómo ve a las reservas del BCRA?

José Tasa: En peligroso descenso. El esquema no cierra si no hay cambios. Pensar que el BCRA va a recuperar reservas en el actual contexto suena cuanto menos, ilusorio. El canje de la deuda no es garantía de retorno de la confianza inversora. La sola presentación del impuesto a las Grandes Fortunas en el Senado frenó una inversión de argentinos que iban a traer dólares para construir una torre en Puerto Madero. ¿Cuántos puestos de trabajo se perdieron por ello? El que vende dólares al tipo de cambio oficial es porque no le queda otra. Y todos los que pueden comprar al tipo de cambio oficial, lo hacen. Simple.

Ahora hay un tema importante en el cómputo de las reservas de libre disponibilidad. Se las estima en entre 6.000 y 7.000 millones de dolares. Pero hay cerca de 3.500 millones que están en oro y casi todo en el BCRA. Es decir que no se lo puede vender fácilmente. Sacar el oro del país para venderlo puede ser un escándalo. No llegarán a eso igualmente. Veremos hasta cuando resiste el superávit comercial en este contexto y la brecha. Hay un antecedente fresco en el kirchnerismo que es la devaluación en enero del 2014 por casi 30%. Eran épocas en la que Kicillof era ministro y Miguel Angel Pesce era el vicepresidente del BCRA.

Periodista: ¿Puede repetirse?

José Tasa: Si siguen expandiendo base monetaria, ninguna duda. Una oportunidad para calmar expectativas será la presentación del Presupuesto 2021. Anticipar un rojo fiscal de 4,5% del PBI es más recesivo contra todo lo que se supone. Si encima el ajuste va por el lado de subir impuestos en lugar de bajar gastos, peor. Guzmán, ya en el rol de presidente del BCRA también, sostiene que presentarán también el 15 en Diputados, un programa monetario. Por su estilo, no veo que vaya a fondo contra la inflación. Para hacer más difícil todo, el año próximo el gobierno de Alberto Fernández se juega su suerte en las elecciones legislativas. Quiero creer que todo el Presupuesto 2021 lo están conversando con el staff del FMI. Si no, las negociaciones serán aún más difíciles. Hay varios deadlines en 2021. Para abril tiene que estar vigente un programa con el FMI sino se entrará en default en mayo con el Club de París. En septiembre hay un vencimiento con el propio FMI. No creo que quieran entrar en default con un organismo internacional un mes antes de las elecciones legislativas.

Periodista: ¿En qué hay que invertir entonces?

José Tasa: Seguiría siendo cauteloso. En la plaza local no veo razones para incrementar apuestas a los activos de riesgo. Y a nivel internacional las acciones en Estados Unidos dan muestras ya de fatiga, de no encontrar más motivos para seguir subiendo. Se acercan las elecciones en Estados Unidos y Biden es una incógnita. En 22 estados de los EE.UU. Los casos de COVID siguen subiendo. La batalla no está ganada. Hay que ser cautelosos también con la pandemia.

Periodista: ¿Saldrá la reforma judicial en el Congreso?

José Tasa: Estamos en épocas en las que los gobernadores necesitan fondos. Puede pasar cualquier cosa. Creo que los de diputados de Córdoba que son claves darán quorum pero votarán en contra. El impuesto a las Grandes Fortunas también lo veo con alta probabilidad de aprobarse. Serán batallas pirricas.