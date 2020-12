Diálogos con "José Tasa": lo que dejó el discurso de CFK sobre tarifas, ajuste y FMI

Cristina Kirchner en el acto del Frente de Todos "Desafío para la reconstrucción bonaerense"

"Adiós al acuerdo con el FMI". De esta manera comenzó el tradicional encuentro del fin de semana con el experto financiero que se escuda detrás del seudónimo de José Tasa. El discurso de Cristina Kirchner el viernes en el Estadio Único de La Plata confirmó que la ex presidenta boicoteará cualquier recorte o ajuste que se pose sobre jubilados y tarifas. Además anticipó que se viene una reforma profunda en el sector salud. ¿Adónde apunta? Son tiempos de suma cautela con todo lo que sea Argentina, ya sea bonos, acciones o el peso. Para peor, la pandemia aporta datos preocupantes para el 2021. En una tradicional heladería sobre la avenida del Libertador en Martínez, el experto aportó luz, sobre lo que se viene en la oscuridad doméstica.

Periodista: ¿Qué le pareció el discurso de Cristina?

José Tasa: Muy preocupante. Ella ya había bombardeado la fórmula de movilidad previsional que había delineado Martín Guzmán. Incluso el 5% de aumento de este mes no será un pago a cuenta del aumento de marzo. Lo de tarifas es previsible también pero no por ello menos negativo. Significa que al no haber incrementos de tarifas importantes desde marzo, el Tesoro Nacional deberá seguir haciéndose cargo de los subsidios. ¿Con qué fondos? Argentina no tiene crédito internacional y en la plaza local sólo se financia con el ANSES y compañías de seguro y otros inversores institucionales que no pueden acceder por regulaciones al dólar en la Bolsa. Por ello es que habrá una fuerte emisión de pesos del BCRA también en 2021. La inflación proyectada hoy es de 50% en el año pero puede quedarse corta. Pero hay un elemento más preocupante aún.

Periodista: ¿Cuál es?

José Tasa : Dígale adiós al acuerdo con el FMI en marzo. Es imposible encarrilar las cuentas públicas en los próximos tres años con la ley de movilidad previsional que aprobará el Congreso y sin aumento de tarifas. Es imposible. Y ni hablar del lobby que harán las empresas afectadas por el no aumento de tarifas en sus países y ante el directorio del FMI y del resto de los organismos internacionales, como el BID y el Banco Mundial. Imposible. Piense ya que los países europeos estaban en contra del programa con el FMI logrado durante la gestión de Mauricio Macri. ¿Se imagina lo que pueden pensar los representantes de Holanda, Alemania, España, Francia, Italia, en el actual contexto?

Periodista: ¿Entonces?

José Tasa: Va a haber mucho ruido cuando se acerque abril y estemos sin las negociaciones avanzadas con el FMI. En mayo se entrará en default con el Club de París por u$s 2.500 millones aproximadamente si no hay acuerdo. Ello puede generar ruido pero no tanto como un default con el FMI. Piense que seguro hay quienes piensan que ahora estamos en default con el Club de París. Y no lo estamos aún. Hay un vencimiento de más de u$s 3.000 millones en septiembre con el FMI que es impagable con el estado actual de las reservas. ¿Se imagina un default, el primero en la historia, de un país que no pague las deudas al FMI un mes antes de las elecciones legislativas? El gobierno apuesta a que un llamado a Joe Biden en febrero destrabará todo. Me suena muy optimista. Le repito: los países europeos no se quedan atrás en el rechazo a la política económica del gobierno.

Periodista: El impacto en los mercados puede ser serio.

José Tasa: Me preocupa más el impacto que puede generar la emisión de pesos que seguirá haciendo el BCRA. Por ahora no se siente porque diciembre es un mes en que aumenta estacionalmente la demanda de pesos. Pero desde la segunda quincena de enero veremos. Hay muchos pesos dando vuelta y los que vendrán con un déficit más elevado del previsto. A los actuales niveles del tipo de cambio, la oferta de dólares es muy limitada. Sólo de los que están obligados a hacerlo. Y ello pone una restricción muy fuerte al gobierno en lo que se refiere al mercado de divisas. Va a haber más brecha, imposible de predecir qué nivel.

Periodista : ¿Se vendrán cambios de ministros?

José Tasa: Seguramente. Ginés González García, el primero. Después Cristina de Kirchner le apunta a Solá, a Losardo, a Cafiero Jr. Veremos cuánto puede resistir Alberto Fernández. Miguel Pesce también está en la mira. Hay algunos que están deseando irse. Pero de fondo lo preocupante es la embestida en general a empresas.

Periodista : ¿A cuáles?

José Tasa: A casi todas. Ahora cayeron las de telecomunicaciones. Después del congelamiento de tarifas de este año sólo les permitieron un 5% de incremento desde enero y les ampliaron el régimen de prestación básica universal. Hay que prepararse para una caída fuerte en las inversiones del sector y por ende de la calidad del servicio. Hay que olvidarse del 5G en los celulares. Casi le diría que volvemos al 2G. Después están la amenaza de Cristina Kirchner de reformar el sistema de salud. Quiero creer que no se meterá con el sistema privado. Y desde luego, el Gobierno se mantendrá con su ideología anti bancos, anti campo.

Periodista : Encima el contexto externo se complica.