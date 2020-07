Diálogos con "José Tasa": detalles e incentivos de la nueva oferta a bonistas de deuda

El ministro de Economía, Martín Guzmán (Foto: AFP).

A minutos de la presentación formal de la nueva oferta a bonistas, el periodista habla con el experto financiero que se escuda tras el seudónimo de José Tasa. Todo gira en torno al nuevo intento de Martín Guzmán. ¿Llegara a conseguir la adhesión necesaria, de entre 66 y 75% del total de lo adeudado? La reacción de los mercados es la clave a seguir.

Periodista: Trascendieron ya los detalles de la nueva oferta a acreedores. ¿Cómo la ve?

José Tasa: Se queda corta. Por poco pero se queda corta. Veremos la reacción de los fondos que integran el Grupo Ad Hoc y el Exchange. Son solo 4 dólares la diferencia, menos de 10% estimando que lo que puso Guzmán sobre la mesa vale 54 dólares. Hay quienes dicen que los bonos que recibirían los acreedores pueden subir mucho de precio si el canje es exitoso por lo que en definitiva la ganancia para bonistas es mayor. Puede ser pero por lo pronto mañana lunes los bonos argentinos pueden subir de precio dada la mejora. También hay mejoras de estructura en la oferta.

Periodista: ¿Por ejemplo?

José Tasa: Como me dijera el ex Deutsche Matías Tamburini, la oferta incluye la regla del Minimum Participation. Esto significa que si te anotás y no alcanza el porcentaje mínimo de adhesión, entonces vuelve todo a foja cero. Es un incentivo para que los particulares se anoten, total si fracasa es gratis. La oferta anterior no incluía todo esto. El miedo de participar, que sea un fracaso y quedar pegado en la oferta existe en los inversores. Por ello pueden sumar adhesiones. Quizás sobrepasar el 40/50 por ciento pero de nuevo, los grandes fondos son determinantes como siempre. Hay un problema ahí.

Periodista: ¿Cuál?

José Tasa: Que los fondos firmaron un acuerdo de lock up lo que significa que no puede ningún fondo cortarse solo y aceptar la oferta de Argentina. Es un contrato que asegura que los grandes acreedores se mueven en bloque y por ello es un mensaje a Guzmán que se movía apuntando a dividir a acreedores. No podrá ser.

Periodista: Había cierta división entre ellos...

José Tasa: BlackRock ya estaba para cerrar y el problema puntual era Ashmore. Este fondo británico tiene Globales 2021 y por ello extenderle al 2030 el cobro de la deuda no los satisfacía. Y son los más virulentos ahora.

Periodista: Entonces....

José Tasa: La oferta se extiende hasta agosto ahora. Es porque se vienen las vacaciones de verano en EE.UU. Calculo que además quieren darse tiempo para negociar con los comités de acreedores.

Periodista: ¿Y la economía?

José Tasa: Nada cambia. Fíjese que la Argentina difícilmente logre volver a obtener crédito en mercados rápidamente. La relación con inversores por más que haya acuerdo no existe. Al contrario, se la espanta. Recuerde lo de Vicentin, el impuesto a altos patrimonios, y lo que vayan agregando a la lista de "espanta inversiones". El presidente afirma que extraña a Lula y a Chávez. No hay plan económico para bajar el déficit fiscal ni encuadrar la política monetaria. Es muy difícil todo.

Periodista: O sea que si hay acuerdo con bonistas no pasará gran cosa con la economía...

José Tasa: Exacto. Lo que sí habrá es una suba de 20% en bonos y acciones. Es más financiero el impacto que económico. Para el BCRA es importante dado que está bajo presión el dólar oficial. Y le va a dar más oxígeno de corto plazo. Pero igual hay que cerrar el acuerdo. No se anticipe demasiado que no es fácil y que este gobierno ya viene marrando penales desde que arrancó.