Diálogos con "José Tasa": detalles de la salida de Walmart, FMI y dólar

La directora del FMI, Kristalina Georgieva, junto a Martín Guzmán, ministro de Economía.

Ganó Joe Biden en Estados Unidos, llega la misión del FMI, se viene el dato de inflación de octubre y el dólar está agazapado. Todos estos temas fueron abordados en el habitual encuentro con el experto financiero que se camufla detrás del seudónimo de José Tasa. Aporta detalles de la salida de Walmart de la Argentina y anticipa lo que se viene en otras empresas. Obviamente responde al dilema clásico semanal: ¿Qué pasa con el dólar?

Periodista: Ganó Biden. ¿Cambia algo?

José Tasa: Cero. Todos miran al acuerdo con el FMI pero no habrá ningún cambio en lo que serán las difíciles negociaciones con el organismo. El Tesoro norteamericano va a sostener la misma postura. Un acuerdo antes de fin de año es imposible. Es difícil antes de marzo. Salvo que el gobierno haga un giro mayúsculo en su ideología económica. Fíjese las declaraciones de Santiago Cafiero, al señalar que "en la Argentina no hay espacios para ajustes". Un mensaje de bienvenida a la misión del FMI.

Ahora si en medio de una pandemia histórica, la clase política tampoco se ajusta, no quedan esperanzas para que lo haga a futuro. El sector privado sufre al máximo, eso sí. Hay tantos temas espinosos para un acuerdo con el FMI. Emisión, déficit, brecha cambiaria, doble indemnización. Muy difícil todo y muy ideologizado. Para peor, el Gobierno está dividido y hay tensión entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

Periodista: ¿Cómo?

José Tasa: La batalla por la designación del Procurador General es fuerte. Fíjese que mientras Cristina avala un proyecto de ley para modificar la forma de designación del Procurador y colocar en ese cargo a un “K”, Graciana Peñafort quizás. El Presidente, en cambio, mantiene el pliego de (Daniel) Rafecas. El propio Rafecas ahora no quiere bajarse y sólo abandonará la puja si Alberto retira este pliego. Incluso quiere que comiencen las audiencias para su designación. Lo más probable que suceda es que no haya cambios.

Ni Rafecas podrá ser designado, ni Cristina logrará cambiar la forma de designación y no podrá nombrar a su candidato. Ni vencedores, ni vencidos, como diría Urquiza. Hay señales en silencio que dan cuenta de ese "distanciamiento social" en la coalición de gobierno. El impuesto a los Altos Patrimonios pergeñado por Máximo Kirchner no puedo avanzar en Diputados. Sergio Massa hizo como el General Alais en Semana Santa del ’87, es decir, siempre estaba en camino pero nunca llegaba.

Periodista: Volviendo a los mercados, ¿qué está viendo?

José Tasa: Es el país de la brecha. El ANSES está reventando títulos para contener al "contado con liqui" y al "dólar MEP". Lo insólito es que siempre vende a las 15.45 horas para marcar el precio de cierre. El negocio en el que hay varios que están embarcados es salir a comprar el bono 2030 a las 15.55, después de la intervención del ANSES y revenderlos al día siguiente a primera hora. Le sorprendería saber las ganancias que deja esa mini bicicleta financiera que habilita el gobierno.

La patria financiera, versión “K”, opera a pleno. Piense que los operadores del blue, que compran y venden con 10 pesos de diferencia entre las puntas compradora y vendedora, pueden ganar 50 mil pesos por día. Y eso suponiendo que negocian tan sólo u$s 5.000 diario. Puede ser el doble cómodamente. Los bonos en dólares igual se están recuperando desde las cenizas. El rally en los emergentes y algunas pistas de cierta ortodoxia de Guzmán alentaron los reposicionamientos. El riesgo país volvió a estar en torno a los 1.400 puntos.

Del décimo subsuelo pasamos al noveno. Los bonos más largos ganaron 8% en la semana. El 2030 rinde igual 16% anual en dólares. La deuda de empresas también mostró signos de vida con la recuperación de 5% en los papeles de Pampa Energía. Lo que es increíble es lo que acontece con Mercado Libre: clavó 20% de suba la acción en Nueva York en la semana. Da la sensación que puede subir aún más.

Periodista: Se viene el dato de inflación de octubre…

José Tasa: Va a dar cerca de 3%. Lo que no resiste más es el esquema de Precios Máximos. Por ello ahora todos estiman que la inflación del 2021 será bien alta. Cerca de 45-50% y siempre contemplando que no haya eventos cambiarios, es decir, una fuerte devaluación. Las tarifas van a ser una cuestión central en 2021 dado que el gobierno no tiene más margen de financiar los subsidios. Conociendo el modus operandi del gobierno, creo que el esquema de readecuación tarifaria será muy lento por lo que el costo fiscal será igual alto. Para mí, el rojo fiscal del 2021 será mayor al 4,5% del PBI. Veo que apuestan a la recuperación de la recaudación impositiva más que al recorte real del gasto.

Periodista: ¿Qué análisis hace de la salida de Walmart?

José Tasa: Aceleraron el proceso de venta porque no ven recuperación en el corto plazo. Quien manejó la negociación fue Pedro Palma, del Citi Nueva York. El Grupo De Narváez se quedó con la compañía basado en su experiencia como supermercadistas y la convicción de que los puestos de trabajo, cerca de 9.500 personas, se mantendrán. La compulsa estaba en pleno proceso de “due dilligence” pero Walmart abortó todo y decidió que De Narváez sea el ganador. La cúpula de la compañía norteamericana no quería repetir lo sucedido en Brasil cuando se vendió al fondo Advent, generando miles de despidos luego del anuncio de la operación en 2018.

Hay una suerte de sociedad entre el management de la firma y los accionistas que en la Argentina no se quiere perjudicar. No le fue bien a Walmart en la región. En Brasil tuvo que reconocer la pérdida de u$s 4.500 millones al momento de su salida. Este año perdieron 10 millones de dólares en Argentina de capital de trabajo. Coto era un interesado estratégico dado que le daba la posibilidad de crecer 10% en share del mercado. Pero hubiera sido costoso en puestos de trabajo asignarle posibilidad a Coto.

El problema es que los “supercenters” están medio agotados como esquema de consumo. Walmart tiene a Changomás como otra marca de comercio de cercanía, pero en ese segmento el problema es la lucha contra la informalidad. ¿cómo competir con un chino o lo que fuera que paga menos impuestos? Es un clásico problema de las multinacionales en la Argentina. Les pasa a las tabacaleras con “Sarandí” por ejemplo.

Periodista: ¿Consejo financiero de la semana?