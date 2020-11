Diálogos con "José Tasa": emisión, dólar y la performance de la acción de Mercado Libre

IFE Dólar

Fin de semana largo ideal para el flujo de información clave para las decisiones financieras. El proveedor habitual es el experto financiero que se escuda detrás del seudónimo de José Tasa, quien aborda temas recurrentes como el dólar y la performance económica, pero le suma otros como la marcha de las negociaciones con el FMI y el futuro impuesto a la Riqueza, próximo a convertirse en ley en el Senado. ¿Seguirán subiendo las acciones de Mercado Libre? ¿Qué pasará en mercados con Biden? También hay respuesta para estos interrogantes.

Periodista: ¿Cómo cierra el 2020 en lo financiero? Ya estamos en tiempo de descuento...

José Tasa : Creo que veremos más de lo mismo en la Argentina. El dólar va a estar controlado por las ventas que haga el mismo BCRA y el ANSES de bonos, los AL30 en pesos, que se usan para comprar dólares en la Bolsa de Comercio. Lo que me llama la atención es que esta operatoria, que es un escándalo dado que se inyectan más bonos en el mercado y el país se endeuda más, a tasas altísimas. Quizás se aborde el tema en el debate de la nueva fórmula de indexación de las jubilaciones. Dicho sea de paso, al gobierno lo que más le conviene es que nunca ese proyecto se convierta en ley y se sigan dando de manera arbitraria, los incrementos. Es la carta que tiene a mano para cumplir con el déficit fiscal que se plantee para el 2021. Tampoco tuvo mayor repercusión el otro escándalo, cuando Martín Guzmán le dio salida a los fondos norteamericanos tenedores de bonos en pesos y a cambio les obsequió un bono en dólares con rendimiento del 17%. Era para el Guinness de los Récords porque nunca un país se endeudó a tasas tan elevadas en moneda extranjera. Pero la Argentina es un cúmulo de temas que se fagocitan uno a otra con el paso de los días. Volviendo a su pregunta, no creo que haya mayores sorpresas desde ahora hasta fin de año. Sólo me preocupa un elemento, pero va a impactar en enero y febrero.

Periodista: ¿Cuál es?

José Tasa : La fuerte emisión de pesos que se viene para fin de año, el mes de mayor rojo fiscal del año. En el BCRA estiman que serán cerca de 400 mil millones de pesos, lo que llevará el total emitido este año a casi 2 billones de pesos. ¿Cómo quiere que no haya inflación o que no vuele el dólar con esta borrachera monetaria? Quizás el impacto se dé en enero o febrero. Hay otra mala noticia en materia monetaria para Guzmán que es el traslado de la suba de tarifas de gas y electricidad de enero a marzo en el mejor de los casos. Es decir que deberá el Tesoro Nacional seguir pagando subsidios en los primeros tres meses del año. A mi juicio le va a costar mucho al gobierno llegar a un rojo fiscal primario de sólo 4% del PBI en 2021. En un año electoral y con el presidente con una relación distante con Cristina Kirchner, lo veo muy complicado llegar a un acuerdo rápido con el FMI y, luego, cumplirlo con el paso de los trimestres. Insisto en lo que le anticipé la semana pasada: el acuerdo en el mejor de los casos llega en marzo. Y ojalá que así sea. Piense que los técnicos que firmaron el acuerdo con la Argentina en la gestión de Mauricio Macri fueron removidos ante el fracaso del programa. Y los que tienen que dar el visto bueno ahora, lo piensan dos veces. Temen que el caso argentino les arruine sus carreras dentro del organismo. Es mejor rechazar un acuerdo que firmar uno que luego no se cumpla y sea un fracaso. No sería de extrañar que la Argentina entre en default con el Club de París y extienda la negociación con el FMI hasta septiembre del 2021. Esa es la verdadera fecha límite: sin acuerdo ya se entra en default con el propio FMI en ese mes dado que hay un vencimiento impagable con el organismo. Pero un default sería un caos político en la previa electoral. Muchos hablan de Biden pero los países europeos son los más reacios a apoyar un plan generoso con la Argentina. Ya estaban los europeos en contra del programa en la gestión de Macri...Imagínese cómo estarán ahora. Le repito, la negociación será mucho más tensa de lo que todos se imaginan.

Periodista : ¿Tan mal está la relación de Alberto Fernández con Cristina?

José Tasa : Así es. Basta ver lo que sucede con el proyecto para modificar la forma de elección del Procurador General. El presidente insiste en que su candidato es Rafecas. Pero asume el costo de enfrentarse a Cristina sin disfrutar de los beneficios. No la enfrenta porque encara reformas económicas pro mercado y encarrila la economía sino que la enfrenta y sigue con una política económica errónea, sin rumbo. ¿Usted ve algún plan anti inflacionario por ejemplo? Todo es muy endeble. La vicepresidenta viajó hace 10 días a Santa Cruz y el diálogo es limitado, sólo lo necesario. Piense que en enero ya vamos a estar hablando de las elecciones de medio término y la injerencia del presidente en el armado de las listas va a ser nula...Es como que se empezará a sentir el síndrome de "pato rengo" en algún momento...

Periodista : ¿Se viene en paralelo la sanción del Senado del impuesto a la Riqueza?

José Tasa : Será algo simbólico dado que va a generar una catarata de pedidos de inconstitucionalidad. Creo que cada uno de los damnificados ya tiene preparada su estrategia legal. El proyecto tiene muchas falencias en lo jurídico y deja a la AFIP sin demasiadas armas para el cobro antes de las presentaciones judiciales. Hay quienes incluso, más allá de que se muden al exterior o no, vacían sus cuentas corrientes para evitar embargos.

Periodista : Las acciones argentinas siguen sin reaccionar...