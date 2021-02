Diálogos con "José Tasa": impuesto a las Grandes Fortunas, las vacunas VIP y las subas en alquileres

Martín Guzmán junto a Ginés González García y Lisandro Bonelli. (Foto: Twitter @Martin_M_Guzman)

La inflación es el centro de discusión en el tradicional encuentro con el experto financiero que se escuda detrás del seudónimo de José Tasa. Dólar, acciones y bonos parecen tener el rumbo marcado: el BCRA festeja por adelantado que cruzó el desierto de divisas del verano con mucha más holgura de lo imaginado y olfateando ya los dólares de la soja.

El pago del impuesto a las Grandes Fortunas, las vacunas VIP, las subas que se vienen en los alquileres, la tasa de interés y el bitcoin son otros de los temas abordados con el financista en un diálogo en el tradicional Café de La Biela, en la Recoleta.

Periodista: Se recalentó el verano, pero en lo político, no en lo financiero.

José Tasa: Así es. Encima que éramos el país con bajo nivel de vacunación, estalló este escándalo con vacunaciones VIP. Irremontable. Va a ser un trending topic en la campaña electoral que se viene. El enemigo electoral para el Gobierno no es la oposición sino los propios errores que van cometiendo. Observe lo que pasó y pasará con los alquileres. En marzo cuando haya que registrarlos, habrá un incremento mayor. Viene del 70% que hubo en un año en CABA.

Son temas que pegan demasiado en el votante de clase media. La mejora que quieren dar con la suba del Mínimo No Imponible de Ganancias hasta $150 mil de salario bruto, la pierden por otro lado. La economía igual no da señales de vida. Todos miran a la inflación como determinante de los votos en las elecciones de octubre. Yo miraría más al desempleo. En las actuales circunstancias no hay chance de que pueda bajar. Si se están creando puestos de trabajo son pocos. Veremos qué dice esta semana el INDEC que va a dar a conocer el dato de actividad económica de diciembre este miércoles. Y el jueves, siempre de la mano del INDEC, sabremos si se sigue extinguiendo el superávit comercial.

Periodista: La inflación mayorista de enero fue muy alta.

José Tasa: Es que dada la borrachera monetaria del 2020, es imposible esperar otra cosa que la suba de precios. La base monetaria en un año creció de 2 billones a 2,5 billones de pesos lo que parece poco pero el stock de Leliq pasó de 1,3 a 1,8 billones de pesos. Los pases pasivos del BCRA pasaron de cero a $930 millones. Y aún es incierto lo que sucederá este año con la emisión de pesos. En el BCRA están preparados para el llamado de Guzmán de todos los meses. El ministro emitirá deuda en pesos a más no poder. Cuando no pueda emitir más deuda, llamará a Miguel Pesce para pedirle emisión de pesos y así cerrar las cuentas. Tan simple como eso.

La inflación minorista de febrero está en el orden del 3,5% pero marzo volverá a las andadas. Sube la medicina prepaga, la educación privada y los subterráneos cerca de 20%. Y no olvidar el ajuste de YPF de todos los meses. Por ello creo que mantener el dólar oficial como ancla no sirve demasiado si al mismo tiempo sigue alta la emisión de pesos. No olvidar que el dólar oficial es algo simbólico dado que ya hasta muchas empresas importadoras están restringidas para comprar.

Periodista: De todas maneras está la cosecha de soja, con más dólares de los imaginados.

José Tasa: Es cierto. Hoy por hoy en la Bolsa te están inundando con ventas de dólares. Venden los que tienen que pagar el Impuesto a las Grandes Fortunas, personas que deben pagar vencimiento de tarjetas de crédito. Hay de todo. Los bancos le están pidiendo a Miguel Pesce que aproveche y autorice el giro de utilidades de las entidades. Los bancos están desbordados de pesos. Hay algunos que ofrecen descuento de cheques al 17% anual pero nadie se endeuda. Las empresas están muy cautelosas con el endeudamiento. Seguramente veremos a bancos salir a comprar propiedades para protegerse. Los pesos de los bancos van a aumentar el stock de Leliq y pases pasivos del BCRA que ya es de 2,8 billones de pesos. Altísimo.

Periodista: ¿Va a haber rebelión fiscal por el Impuesto a las Grandes Fortunas?

José Tasa: El que tiene alguna relación con el gobierno, ya sea proveedor o bien que pertenezca a un sector muy controlado, va a pagarlo. Los más valientes harán un pedido de amparo o declaración de inconstitucionalidad y ahora surgió un tercer grupo que quiere pagar pero mucho menos de lo que en teoría debería pagar. Así este último “grupo gris” manifiesta voluntad de pago pero discute el monto. Así está planteado todo.

Periodista: ¿Cómo ve al mercado local?

José Tasa: Los bonos en pesos “Dollar Linked” están perdiendo demanda porque el BCRA está reduciendo el ritmo de devaluación. Los que están encapsulados, y tienen que invertir en pesos como las compañías de seguro y fondos de inversión, se están volcando a los títulos que ajustan por el CER habida cuenta las expectativas de una mayor inflación. La duda pasa por si este gobierno mantendrá la transparencia en el CER o en los datos del INDEC o bien volverá un funcionario estilo Guillermo Moreno para intervenir en los datos. Siempre ese miedo está.

Periodista: ¿Y del bitcoin qué me cuenta?