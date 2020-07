Diálogos con "José Tasa": lo que está pasando con el dólar y la inflación en una economía en caída

Nueva entrevista con el experto financiero detrás del nombre José Tasa

Los mercados entraron en “modo pausa”, ya digeridas todas las noticias sobre la renegociación de la deuda y la marcha de la economía. El tradicional encuentro con el experto financiero que se escuda detrás del seudónimo de José Tasa aporta indicios del rumbo que pueden tomar los precios de bonos y acciones. Pero también brinda un panorama de lo que está aconteciendo con el dólar y sus diferentes vertientes.

Periodista: Vuelve una cuarentena más relajada. ¿Cómo impacta en la economía?

José Tasa: La economía ya no lo resistía. En realidad, es una suerte de blanqueo, dado que muchas actividades estaban operando aún sin estar autorizadas, sobre todo los que son cuentapropistas y autónomos. En comercios que se encuentran en zonas donde rigen los controles estrictos se verá cierto impacto, pero nada significativo. La caída del empleo y del salario real no permite generar ilusiones.

Periodista: La inflación de junio del 2,2% fue mayor a la prevista…

José Tasa: En el semestre fue de 13,6% pero claro, con una caída espectacular del PBI. Igual hay elementos preocupantes. Piense que hay sectores que no se miden como gimnasios, cines, turismo y que cuando reabran mostrarán un aumento de precios. Luego hay aumentos congelados, como tarifas y gran parte de alimentos, y cerca de 40% del índice tiene precios flexibles. Por ello, habrá inflación alta por muchos meses en la Argentina. Primero, cuando se liberen sectores hoy cerrados y luego cuando los congelamientos no resistan más y deban convalidar subas. Esta semana que pasó ya se permitieron incrementos, aunque mínimos, en los Precios Máximos.

Y luego vendrá el efecto de la super emisión de pesos y el aumento de la velocidad de circulación del dinero. Y si quiere ir más allá, piense en lo siguiente: ¿usted ve al Gobierno reduciendo drásticamente el rojo fiscal primario hoy en 6% del PBI?

Periodista: La verdad es que no lo veo.

José Tasa: Por lo tanto, va a continuar la Casa de la Moneda funcionando a pleno. Una curiosidad le cuento: Alberto Fernández prohibió al BCRA que se emitan los billetes de 5.000 pesos. Por ende, y dada la necesidad de emitir billetes, el BCRA tuvo que recurrir a un stock de billetes de 100 pesos con la imagen de Evita que habían quedado amontonados en la caja de seguridad del Central sobre la calle Reconquista. En el interín, se sigue a pleno con el plan para emitir más billetes de 500 pesos y 1.000 pesos. Pero como ocurriera en la gestión de Marcó del Pont y Vanoli en el BCRA entre 2011 y 2015 cuando no se quería emitir billetes de 500 pesos, ahora se vuelve a la misma situación. Piensan en el Gobierno que un nuevo billete de 5000 es convalidar la existencia de la inflación.

Periodista: El dólar oficial resiste la presión. Hubiera imaginado que debían convalidar una suba mayor dada la cotización del blue.

José Tasa: Hay una tablita no transparentada con una devaluación mensual del 2,7%. Y van tapando filtraciones como la de la semana pasada con los “coleros digitales” que compraban los u$s 200. Hay plomería, no política monetaria. Hay prohibiciones en el cambio oficial de todos los colores ya, a los que compran CCL, dólar MEP, los que reciben algún subsidio. Lo mejor hubiera sido que mandaran el atesoramiento de dólares a un nuevo “dólar financiero”, que cotice libre. Pero ni Macri ni ahora Alberto Fernández lo quisieron hacer. Mientras regalan reservas.

Periodista: El mercado internacional sigue en positivo ¿Cómo lo ve?

José Tasa: Yo estaría parado cerca de la puerta de salida. Ya la fiesta se está por terminar. Igual piense que así como la inflación va a ser alta por mucho tiempo en la Argentina, las tasas bajas en el mundo se van a extender por mucho tiempo también. Por ello es que es insólito el default de la Argentina en este contexto internacional.

Periodista: No hay avances de Guzmán en ese sentido…

José Tasa: Algo bueno que hizo es respetar las condiciones del canje de bonos legislación Nueva York a los papeles emitidos bajo legislación argentina. Pero como siempre va muy lento. Lo más probable es que veamos una aceptación del 45% en los papeles internacionales y Guzmán va a utilizar el marketing de sumar a ese porcentaje el que obtenga de la renegociación de la deuda bajo legislación argentina. Y allí el total reestructurado le va a dar un porcentaje alto. Pero claro, el problema son los juicios que pueden sobrevenir en Nueva York.