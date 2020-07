Diálogos con "José Tasa": los planes del Gobierno pospandemia y otra negociación con bonistas

El presidente Alberto Fernández en el acto del Día de la Independencia, en Olivos (Foto: Presidencia)

Nuevo contacto vía zoom con el experto financiero que se escuda tras el seudónimo de José Tasa. Habla de la moratoria, el blanqueo y los planes del Gobierno para la pos cuarentena que se viene. No hay chances de prolongar encierros habida cuenta del malestar social en el AMBA. Hay pujas internas, no dentro del gabinete, sino más bien entre gobernadores e intendentes. El kirchnerismo empieza a preocuparse por el manejo de Alberto Fernández de la economía.

Periodista: Se viene la flexibilización de la cuarentena...

José Tasa: Podemos decir que sí. Seguro. No hay margen para más encierros. Horacio Rodríguez Larreta ya no lo hará y Alberto Fernández es consciente del desgaste de su gestión de la pandemia. Ya las encuestas no son las de marzo. Pero lo preocupante es que no hay señales aún de que estemos del otro lado de la curva, de que ya hayamos pasado lo peor en cuanto a contagios y fallecimientos diarios. El gobierno está en una situación complicada en ese sentido.

Periodista: En lo económico también...

José Tasa: Sí, aunque cuando comiencen a abrir las actividades se van a ver subas en la actividad contra el mes anterior. Agosto va a ser mejor que julio, septiembre mejor que agosto y así sucesivamente. Pero si compara contra los meses pre pandemia va a ser muy negativo. Después hay fenómenos de recuperación ligados al atraso del dólar oficial.

Periodista: ¿Por ejemplo?

José Tasa: Ventas de autos y electrodomésticos. Pero también materiales para la construcción. Hoy está muy barato construir en la Argentina si se mide en dólares blue. El que tiene dólares billetes fresquitos está cerrando ya precios por más que no se pueda construir. Fíjese además que aumentó en junio la venta de cemento. También la de materiales que mide Construya. Hay que ver hasta cuándo dura. Se acaba cuando el dólar oficial estalle. Falta aun para eso. Veremos en el último trimestre del año.

Periodista: El Gobierno está preparando un plan de reactivación. ¿Sabe algo?

José Tasa: Más de lo mismo en cuanto a blanqueo, obra pública y consumo. El problema que tienen es la falta de financiamiento y que además deben encarrilar las cuentas públicas. No tienen margen de acción. Y en lo monetario deben retirar de circulación la brutal emisión de pesos que han hecho. O sea que bajar tasas es imposible. Están complicados. Estamos, mejor dicho, porque vivimos acá todos. Así que esos planes de Ahora 18 y obra pública no los veo muy posibles. Ni hablar del blanqueo. La mayoría está oscureciendo. Macri hizo un blanqueo y después subió Bienes Personales. Se querían morir los que blanquearon. Y después vino Alberto y subió más los impuestos. Ahora la economía se está oscureciendo más que blanqueando. Ni hablar los que se mudaron directamente al exterior y cambiaron residencia fiscal. Por ello le digo que esos anuncios que se van filtrando son de ciencia ficción. Lo que importa es lo básico, es decir que política monetaria y fiscal que va a llevar adelante el gobierno en los años que se vienen. Y no los veo yendo por el camino correcto que de por sí es difícil.

Periodista: De la deuda, ni hablar...

José Tasa: Ya están negociando de nuevo. Hubo intermediarios del mercado contactando a las dos partes para que se acerquen. Por ello subieron las acciones fuerte el viernes en Nueva York. No hay clima todavía para romper todo. El camino legal está por ahora cerrado. Pero los tiempos se agotan. A fin de mes ya entran en default los bonos Discount. Lo que no comprende Guzmán es que cada mes qué pasa los acreedores devengan intereses a la tasa de los bonos más alta, de 7% promedio. Y la oferta debe actualizarse 80 centavos mensuales dado que ofrece 53 dólares con exit yield de 10% anual. Nos sale caro este arreglo con la lentitud del ministro.