Dólar blue sin techo: alcanzó un nuevo récord de $190

La brecha cambiaria ya supera el 143%

El dólar blue parecería no tener techo. Este jueves aumentó otros $7 pesos y alcanzó el récord de $190, con lo que la brecha ya se encuentra por arriba del 143,3%.

En diálogo con Mauro Viale y Lucio Di Matteo en "Más que Noticias", el economista Walter Graziano dio su punto de vista al respecto: "No se cuál puede ser el techo pero no estamos tan lejos porque no hay pesos en la economía para sostener un precio de dólar tan alto. ¿Puede ir un poco más alto? sí, puede ir. ¿Demasiado?, no".

Y agregó: "Si cunde el pánico cualquier precio es posible y el pánico puede cundir porque están actuando en cámara lenta y con medidas muy chiquitas".