Pandemia y crisis económica: cierran La Parolaccia de Puerto Madero y La Bistecca de San Isidro

La crisis por la pandemia y la cuarentena obligatoria siguen impactando en los clásicos gastronómicos de Buenos Aires. Al cierre de “El Trapiche” y “El Rey del Vino” de Palermo, se suma el adiós a los míticos “La Parolaccia” de Puerto Madero y “La Bistecca” de San Isidro.

La cadena de restaurantes eligió Instagram para difundir el anuncio y despedida de la sede La Parolaccia Trattoria ubicada en Av. Alicia Moreau de Justo 1052, Ciudad de Buenos Aires.

"Queridos clientes: los extrañamos y no vemos el momento de poder retomar las actividades para volver a recibirlos en nuestros locales, con la pasión de siempre. En este momento tan difícil, no son todas buenas noticias. Debido a la pandemia mundial que nos impacta a todos, el local La Parolaccia Casa Tua (Puerto Madero), no volverá a abrir sus puertas”, comienza el comunicado.

Y sigue: “Este es un golpe muy duro para nosotros ya que, en nuestros 30 años de trayectoria, siempre hemos apostado al futuro y crecimiento de nuestro país. Los esperamos muy pronto en todos los demás locales, con el espíritu y cariño de siempre, a todos nuestros clientes. Un gran abrazo y gracias por el apoyo de siempre".

A su vez, el grupo bajó la persiana del Centro de Elaboración Personalizado CEP de La Boca, donde trabajaban 95 operarios.

En las redes sociales hay imágenes de los trabajadores de la cadena La Parolaccia denunciando que, entre los diferentes recortes, hay más de 200 despidos y que en mayo les pagaron $1 y que sobrevivieron gracias al ATP. Hoy a la mañana se volverán a concentrar en los locales de Belgrano para tratar de ser escuchados por la empresa.

El grupo empresario tiene más locales, como el de La Parolaccia Trattoria en Barrio Norte, Pilar, Belgrano, San Isidro y Puerto Madero; Del Mare en Puerto Madero; Dolce & Caffe en Belgrano; Casa Tua Palermo y Downtown, en Puerto Madero Este.