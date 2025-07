Benjamín Vicuña habló de la grave acusación de la China Suárez e hizo una desesperada súplica

Y sobre las duras palabras de la China Suárez contra él, Vicuña explicó: “No me puedo hacer cargo, la verdad que es muy triste. Es lo único que te puedo decir, muy triste”.

Al ser consultado por la defensa de Carolina Pampita Ardohain sobre su rol como papá, el actor comentó: “No hay mucha vuelta, es cosa de tiempo. Cuando estás en esta situación a veces uno se pone todo muy raro, es muy difícil”.

“Es difícil hasta hablarlo, es una situación que no quiero. Es evidente qué es lo que duele, pero yo creo que hay una cosa de tiempo y las cosas se van a acomodar, de verdad”, cerró Benjamín Vicuña.

"El papá del año que me dejaba tirada cuando me agarré covid con mis hijos, se fue a Chile y apagó el teléfono días para irse de joda. El que me dejaba tirada dando teta cuidándolos siempre mientras él se iba 'de gira'", reveló Suárez en uno de los pasajes de su terrible posteo contra Vicuña.

Y añadía: "El papá del año, que en 7 años nunca pudo llevarlos de viaje (excepto a Chile) porque 'era mucha plata'. El papá del año, a quien su hija de 2 años le pidió por la noche un vaso de agua pero como él había vuelto de una fiesta no pudo, se dio media vuelta y siguió durmiendo".

El problema de salud de Benjamín Vicuña tras el escandaloso posteo de la China Suárez

En el programa Sálvese Quien Pueda (América TV) dieron detalles del mal momento que está pasando el actor chileno Benjamín Vicuña tras el fuerte posteo de la China Suárez en su contra que lo dejó expuesto con durísimos términos.

“A mí me llega que está devastado Vicuña, por supuesto, que le duele todo el cuerpo y que tiene mucha fiebre. Que por la pelea (con la China) quedó así, y que Nicolás Cabré (con quien tiene a Rufina) lo llama para ver si necesita ayuda. Una amiga de Cabré me está contando esto”, señaló Ximena Capristo en el ciclo que conduce Yanina Latorre.

“Es verdad. Benjamín está enfermo y tiene fiebre. Está devastado, no lo puede creer y deprimido. Además, está por estrenar una película, estaban por hacer la conferencia de prensa y pidió por favor que le pospongan la fecha”, afirmó la conductora.

Y en ese sentido comentó cómo afectó estta situación al actor en lo laboral y su salud: “Están medio ajustados, los productores están enojados y Benjamín empezó a discutir con productores y actores porque esto le empieza a traer problemas laborales. Tenés que poner buena cara, y la prensa no le va a preguntar por la película, le van a preguntar por esto".