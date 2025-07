AUH y SUAF con refuerzo escolar: todo sobre el extra de $85.000 confirmado por ANSES

Está dirigida a los titulares de:

Asignación Familiar por Hijo (SUAF) .

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad .

Asignación Universal por Hijo (AUH) .

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad.

En todos los casos, el requisito esencial es que los hijos asistan a una institución educativa habilitada, y que se haya presentado el Certificado Escolar a través de Mi ANSES.

Además, en el caso de niños, niñas y adolescentes con discapacidad, no hay límite de edad, siempre que estén matriculados en una escuela o participen de un programa de rehabilitación oficial.

¿De cuánto es el monto de la Ayuda Escolar en 2025?

A comienzos de este año, el Gobierno resolvió modificar el monto de la Ayuda Escolar. En marzo, se quitó un refuerzo extraordinario de $70.000 que se había otorgado en 2024 durante la emergencia inflacionaria. Por lo tanto, el nuevo valor quedó en $85.000 por hijo.

Esto representa una reducción considerable respecto al año anterior, aunque el beneficio continúa vigente y puede cobrarse en cualquier momento del año, una vez presentada la documentación exigida.

No es necesario esperar a marzo para cobrar la Ayuda Escolar. Si no la cobraste aún, podés iniciar el trámite ahora y ANSES te la pagará en los siguientes 60 días.

El Certificado de Escolaridad se debe presentar todos los años antes del 31 de diciembre. (Foto: fuente Télam) El Certificado de Escolaridad se debe presentar todos los años antes del 31 de diciembre. (Foto: fuente Télam)

¿Cómo se tramita la Ayuda Escolar ANSES paso a paso?

La presentación del Certificado Escolar se realiza de forma online, sin necesidad de ir a una oficina de ANSES, y el proceso es sencillo. Seguí estos pasos:

Ingresá a Mi ANSES desde anses.gob.ar o la app móvil, con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social .

En el menú, seleccioná “Hijos” > “Certificado Escolar” .

Elegí el hijo o hija correspondiente y descargá el Formulario PS 2.68 de Acreditación de Escolaridad .

Imprimí el formulario y completalo junto con la escuela o institución.

Solicitá la firma y el sello del establecimiento educativo.

Ingresá nuevamente a Mi ANSES y seleccioná “Presentar Certificado Escolar” .

Subí el documento escaneado o fotografiado de forma legible.

Esperá la confirmación del ingreso del trámite por correo electrónico.

El pago se realizará dentro de los 60 días posteriores a la presentación.

¿Se necesita turno para presentar el Certificado Escolar?

No es necesario sacar turno, ya que el trámite puede realizarse de manera virtual. No obstante, quienes tengan dificultades para usar la plataforma digital pueden acudir a una oficina de ANSES sin necesidad de pedir turno previo, llevando:

El formulario completo (PS 2.68).

DNI del titular.

CUIL del menor.

¿Cómo saber si ya cobré la Ayuda Escolar?

Para verificar si ANSES ya te pagó la Ayuda Escolar por alguno de tus hijos, podés ingresar a:

Mi ANSES > Cobros > Consultar próximos pagos , o

Revisar los movimientos de tu cuenta bancaria.

En el detalle de pago debe figurar un concepto como "Ayuda Escolar Anual", junto al nombre del menor. Si no lo ves reflejado, y ya pasaron más de 60 días desde que cargaste el certificado, consultá en una oficina o llamá al 130.

¿Cuáles son los requisitos para cobrar la Ayuda Escolar?

Además de estar registrado como titular de una AUH o una Asignación Familiar, los requisitos para acceder a este beneficio son:

El hijo o hija debe tener entre 45 días y 17 años (sin límite para discapacidad).

Debe asistir de forma regular a una escuela pública o privada con aporte estatal .

El Certificado Escolar debe estar vigente y cargado en el sistema de ANSES.

¿Qué pasa si no se presenta el Certificado Escolar?

La no presentación del certificado puede derivar en la pérdida del beneficio anual, especialmente en el caso de las Asignaciones Familiares. Para los titulares de AUH, también puede afectar la retención del 20% mensual, ya que uno de los requisitos para cobrar ese acumulado es demostrar que el menor está escolarizado.

Por eso, es clave presentar la Libreta AUH y el Certificado Escolar, ya que ambos impactan en el ingreso anual de la familia.

¿Se puede reclamar la Ayuda Escolar de años anteriores?

No. El beneficio es anual y no retroactivo. Si no se presentó el certificado en tiempo y forma en años anteriores, no se puede reclamar el pago. Sin embargo, sí podés hacer el trámite correspondiente para cobrar la Ayuda Escolar 2025 en cualquier momento del año.