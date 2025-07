La firme reacción de Dai Fernández cuando le preguntaron por su relación con Nico Vázquez: "Lo vamos a..."

“Creo que ya hablaron las personas que tenían que hablar, no hay nada que aclarar. Yo estoy muy bien, tranquila, concentrada en mi trabajo y mi pareja. A él no le afectó para nada todo esto”, afirmó en referencia a los rumores que la involucran en la separación de Nico Vázquez y Gime Accardi.

Finalmente, habló del apoyo que le brindan como grupo a Nico, en este difícil momento luego de 18 años de relación con Gimena: “Con el equipo le estamos haciendo el aguante a Nico a full, es muy amigo, lo queremos y lo vamos a bancar en todas”.

De esta manera, Daiana Fernández se despegó de cualquier polémica, dejó en claro que toda su “energía” está puesta en las funciones de Rocky, aseguró que los rumores no afectaron “para nada” su relación de pareja, y reafirmó su respaldo a Nicolás Vázquez.

La separación de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi continúa generando repercusiones. Aunque la pareja confirmó el final de su vínculo el martes por la tarde y aclaró que todo ocurrió en buenos términos, en redes sociales comenzaron a circular versiones fuertes que apuntan a posibles infidelidades. Mientras que a Accardi se la relacionó con Andrés Gil, su compañero en la obra teatral que encabeza, a Vázquez lo vincularon con Mercedes Oviedo, actriz con quien comparte escenario en Rocky.

En medio de las especulaciones, Oviedo decidió romper el silencio en una nota con Puro Show (El Trece) y expresó su incomodidad ante la forma en que los medios trataron el tema. “Mi familia y mis íntimos me conocen, así que no hizo falta aclarar nada. Lamento mucho esta situación y odio estar en todos lados porque soy muy tranquila y no abro las puertas de mi vida”, afirmó, visiblemente molesta.

La actriz confesó que no está habituada a quedar envuelta en este tipo de escándalos mediáticos. “La verdad que estoy angustiada porque no estoy acostumbrada a esto. No me gusta y siempre huí de este tipo de cosas”, explicó. Además, manifestó su enojo con algunos medios que mencionaron a su expareja y difundieron imágenes de su hijo: “Es una falta de respeto”, sentenció.

Por otro lado, destacó que la une una gran amistad con Vázquez y que no piensa modificar su manera de ser por los rumores que circulan. “Yo me manejo libremente y no voy a cambiar mi actitud por mi manera de ser. No tengo que estar cuidándome de nada porque no tengo nada que esconder. Yo soy demostrativa, y si le quiero dar un abrazo a un amigo o amiga lo voy a hacer”, aseguró.

Al referirse a la versión que sugería un romance con el actor, fue tajante. “Bailé con un compañero de trabajo, no hice nada malo”, expresó. Y fue aún más firme al desmentir cualquier vínculo sentimental con Nico: “No tengo culpa porque con Nico no pasó nada. No tengo nada más que decir que esto. No es un momento grato para mí. Es una falta de respeto”, subrayó.

Para cerrar, contó que tuvo una conversación con Accardi y que conoce el difícil momento que ambos atraviesan. “Es una separación de dos personas, de una pareja de muchos años, estable y querida en el medio. Es algo triste para ellos. Soy incondicional para lo que necesiten. Esto que se arma alrededor es feo para todos”, concluyó.