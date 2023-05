El Banco Central compró US$111 millones impulsado por el dólar soja

Fuentes de mercado señalaron que las compras de la autoridad monetaria se dieron en un contexto de pagos de importación de energía por US$110 millones.

En el mercado agroexportador se concretaron operaciones por cerca de US$ 332,65 millones, precisó el analista Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio.

Además, el analista detalló que el ingreso de hoy del PIE III es récord desde el inicio de este renovado programa, mientras que en la semana sumó ingresos por US$ 492,91 millones.

dolar soja.webp El Banco Central frenó la sangría de reservas pero aún no hay liquidaciones con el dólar agro

¿Cómo cerró el mercado de divisas?

El dólar blue cotiza con una suba de $1 y se vende a $493 en el mercado paralelo, tras las nuevas medidas del Gobierno que traban las operaciones para obtener divisas en la Bolsa de Comercio.

Durante la víspera el billete informal había avanzado $ 2 y mantuvo la tendencia alcista de ruedas previas. Este miércoles, se comportaba de manera similar

Por su parte, los dólares financieros operaban dispares: el dólar MEP baja a $461,27 y el Contado con Liquidación sube casi $18, a $499,42.

El minorista se vende a un promedio de $243,69, el ahorro a $402,60 y el turista a $491,07.

En la noche del martes, la Comisión Nacional de Valores (CNV) emitió una resolución por la que buscó frenar una operación financiera que realizaban operadores de mercado comprando y vendiendo bonos que les redituaba una ganancia inmediata.

El organismo dispuso que quienes compren dólares en la Bolsa no podrán operar con ningún otro instrumento en dólares por 15 días, evitando de esta forma la compra/venta continua.

Esta resolución no impide a un inversor pequeño o grande comprar dólares en la Bolsa y luego retirarlos o pasarlos a su cuenta. Lo que quedó restringido es una segunda operación sobre instrumentos en dólares.

Con esta medida, el Gobierno busca tener que utilizar menos recursos para intervenir en esos mercados y mantener a raya las cotizaciones de los dólares financieros.

En la jornada anterior, el Banco Central adquirió US$ 14 millones y acumuló en el mes adquisiciones por US$ 180 millones, insuficientes para la época del año.

Dado el faltante de US$ 20.000 millones de ingresos por la sequía, las reservas internacionales mantiene una tendencia decreciente y ayer perforaron el piso de US$ 33.000 millones para situarse en US$ 32.907 millones.