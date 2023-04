El dólar blue marca un nuevo récord y alcanzó los $421

La brecha cambiaria se posiciona en el 85% respecto al dólar minorista y en el 90% respecto al mayorista. El dólar libre marcó un incremento de $ 66 desde que comenzó el año, es decir un 19% en menos de cuatro meses.

dolar.webp

¿A cuánto operan el resto de los dólares?

El dólar oficial hoy martes 18 de abril se mantiene estable y cotiza a $ 214,50 para la compra y $ 222,50 para la venta en el Banco Nación. Mientras que el dólar turista opera a $ 445.

El dólar mayorista se encuentra a $ 215,98 y $ 216,38 en sus puntas compradora y vendedora.

El BCRA compra reservas

El Banco Central siguió comprando reservas a través del mercado oficial de cambios. Este lunes adquirió u$s 73 millones, impulsados por los u$s 146 millones que ingresaron a través del nuevo "dólar agro", el cual ya aportó más u$s 960 millones desde su inicio.

Tras la compra del Central, el saldo negativo acumulado se redujo en torno a u$s 52 millones en lo que va de abril, por lo que se espera que, de seguir a este ritmo, en las próximas ruedas el resultado pase a terreno positivo. En lo que va del año, el rojo cayó a menos de u$s 3060 millones.