El empresario José Urtubey dijo que el diálogo es una cuestión de Estado para acordar con el FMI

Además, el hermano del ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, dijo que "una mesa de diálogo entre oficialismo y oposición es clave respecto de la necesidad que tenemos de acordar con el FMI. Es una cuestión de Estado, no del Gobierno. Por eso me parece importante la convocatoria que se ha hecho" a todos los gobernadores, señaló Urtubey a la agencia Télam.