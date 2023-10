El FMI aceptó que la Argentina pague vencimientos después de las elecciones

Un nuevo programa para un pago único

El calendario fijado preveía tres vencimientos: el primero, el viernes 6 de octubre por US$ 1.280 millones. El segundo, el 12 de octubre por otros US$ 640 millones el tercero, por US$ 673 millones el último día hábil del mes. Ese iba a ser el único a realizar luego del resultado electoral.

Ahora, la Argentina tiene un nuevo esquema que implica postergar los pagos hasta la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Será por el total del vencimiento del mes, US$ 2.600 millones y se hará efectivo tras el comicio del 22 de octubre.

La suma de estos tres vencimientos se pagará a fin de mes, según informó la agencia Télam tras citar fuentes del palacio de Hacienda.

Un reciente documento del FMI reveló el diagnóstico y la reformulación del programa detallado, considerando el impacto de la sequía para la economía argentina, y prevé entre las metas que la Argentina deberá acumular US$ 8.000 millones en reservas hasta fin de año. Conocido como "staff report",plantea un escenario base de las expectativas macroeconómicas y de las metas del programa con el Fondo: para 2023 prevé una caída del PBI de 2,5% "debido al impacto mayor de lo previsto de la sequía y políticas macroeconómicas más estrictas durante el resto del año".

También hizo un nuevo cálculo de la inflación anual para fines de 2023 y lo ubica en el 120%. Aunque también apunta que "se espera que la balanza comercial mejore gradualmente durante el resto de 2023, también respaldado por mejoras en el balance energético tras la finalización de la primera fase del gasoducto".

Es por eso que el FMI espera que se pueda llegar a la acumulación de reservas netas por US$ 8.000 millones entre agosto y fin de este año.

El FMI escuchó el diagnóstico hecho por el ministro de Economía, Sergio Massa, quien estimó en unos US$ 20.000 millones de perdidas producto del alto impacto de una sequía que afectó al país en los últimos tres años de manera sin precedentes.

La Argentina logró en el mes de agosto que el FMI desembolsara unos US$ 7.500 millones para el proceso acordado de renegociación de la deuda contraída por Mauricio Macri (US$ 46.000 millones) y ahora, consiguió el acuerdo para postergar los pagos escalonados de octubre y hacerlos de una sola vez, luego de las elecciones presidenciales dentro de 17 días.