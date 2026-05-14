El FMI confirmó que la semana próxima aprobará el nuevo desembolso de US$1000 millones

Kozack elogió el "plan de estabilización" de Milei

J kozack FMI

Kozack elogió “el plan de estabilización de las autoridades" argentinas al afirmar que "continúa dando resultados importantes”. En ese sentido, aseguró que “el impulso reformista" de Milei "ha ganado fuerza más recientemente”.

En materia fiscal, la portavoz del organismo afirmó que el Gobierno mostró “un compromiso fuerte e inquebrantable con un ancla fiscal de déficit cero”, una política que el Fondo considera “crítica para sustentar la caída de la inflación y para restaurar la confianza y la estabilidad macroeconómica en Argentina”.

Además, resaltó que el país registró “una reducción importante en las tasas de pobreza, que ahora están por debajo del 30%, un mínimo en siete años”.

Según explicó, las conversaciones para alcanzar el acuerdo técnico con la Argentina estuvieron enfocadas en “políticas para equilibrar adecuadamente la desinflación, la estabilidad externa y los objetivos de crecimiento” y apunta a que Argentina retome "el acceso oportuno y duradero a los mercados internacionales de capital".

Remarcó además que Argentina “fue recientemente mejorada por una agencia de crédito”, en referencia a la suba de calificación de la deuda soberana de Fitch y del resto de las calificadoras que también ayudaron a la baja del riesgo país.

El riesgo país argentino volvió a la zona de los 500 puntos, algo que para el Gobierno no es suficiente para volver a Wall Street y buscar financiamiento en dólares.

Kozack dijo que "en el plano fiscal, el déficit cero seguirá siendo el pilar fundamental del programa, en línea con un superávit primario del 1,4% del PBI este año y respaldado por un control del gasto "riguroso y continuo".

El Fondo plantea que se seguirá fortaleciendo la política monetaria con "medidas preventivas" para contener la volatilidad de las tasas de interés y "mejorar" su transmisión y la asignación de crédito.

En cuanto al frente externo, se proyecta que las reservas internacionales netas aumenten en al menos US$8.000 millones en 2026, mediante "financiamiento" en dólares y las compras de divisas por al menos US$10.000 millones este año.