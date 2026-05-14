El INDEC difundirá la inflación de abril y el Gobierno confía que será "sustancialmente" más baja que la de marzo

El Instituto Nacional de Estadística y Censos difundirá este jueves a las 16 horas el dato de inflación de abril y en el Gobierno crece la expectativa por una posible desaceleración del índice de precios.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos publicará hoy el nuevo índice de precios y las consultoras privadas anticipan una desaceleración. Luis Caputo aseguró que el dato “será sustancialmente más bajo” que el de marzo.
El Indec difundirá esta tarde la inflación de abril: qué prevee el Gobierno y los analistas
El Instituto Nacional de Estadística y Censos difundirá este jueves a las 16 horas el dato de inflación de abril y en el Gobierno crece la expectativa por una posible desaceleración del índice de precios.
Las principales consultoras privadas estiman que el IPC del cuarto mes del año se ubicará entre 2,5% y 2,8%, por debajo del 3,4% registrado en marzo.
En el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el Banco Central de la República Argentina, los analistas proyectaron una inflación de 2,6% para abril.
El ministro de Economía, Luis Caputo, ya había adelantado días atrás que espera una desaceleración importante del índice. “La inflación de abril va a ser sustancialmente más baja que la de marzo”, afirmó el funcionario.
Las consultoras privadas coinciden en que uno de los principales factores detrás de la baja es la desaceleración en alimentos y el menor impacto de precios regulados.
La consultora C&T estimó una inflación de 2,4% para el Gran Buenos Aires, un punto por debajo del cierre de marzo. Según el informe, uno de los elementos clave fue el fin del impacto estacional del rubro Educación, que suele dispararse en marzo por el inicio de clases. Además, señalaron que alimentos y bebidas registraron un incremento cercano al 1%, luego de dos meses consecutivos con subas superiores al 4%.
En la misma línea, Fundación Libertad y Progreso y Equilibra también calcularon una inflación mensual de 2,4%.
Desde Equilibra destacaron especialmente la desaceleración en alimentos no estacionales y la estabilidad en el precio de la carne.
Por su parte, la consultora LCG ubicó la inflación esperada entre 2,5% y 2,6%, mientras que OJF proyectó un 2,6% para el Gran Buenos Aires. En este último caso, los rubros que más aumentaron fueron Esparcimiento y Transporte y comunicaciones.
En la previa del dato nacional, la inflación de la Ciudad de Buenos Aires marcó 2,5% en abril, según informó el instituto estadístico porteño.
El indicador mostró una desaceleración respecto de marzo, cuando había alcanzado el 3%. De esta manera, el IPC porteño acumuló un aumento de 11,6% en el primer cuatrimestre del año y una variación interanual de 32,4%.
Los rubros con mayores aumentos en abril fueron Transporte, con una suba de 5,4%, y Salud, con 2,5%.