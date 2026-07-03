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El Gobierno cumplió por primera vez la meta de acumulación de reservas acordada con el FMI

La autoridad monetaria alcanzó el objetivo previsto para la primera revisión semestral del acuerdo firmado en abril de 2025. Tras sumar otros US$ 100 millones este viernes, las reservas llegaron a US$ 48.237 millones y superaron ampliamente la meta comprometida con el organismo.

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photoLa autoridad monetaria alcanzó el objetivo previsto para la primera revisión semestral del acuerdo firmado en abril de 2025. (Foto: archivo)
photoLa autoridad monetaria alcanzó el objetivo previsto para la primera revisión semestral del acuerdo firmado en abril de 2025. (Foto: archivo)

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) logró cumplir por primera vez la meta de acumulación de reservas internacionales netas establecida en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional(FMI) firmado en abril de 2025. La autoridad monetaria cerró el primer semestre con una acumulación cercana a los US$ 6.300 millones, por encima de los US$ 3.500 millones exigidos para la primera revisión del programa.

Leé también El BCRA superó los U$S 10.000 millones en compras y alcanzó la meta anual de reservas en cinco meses
El BCRA alcanzó la meta anual de reservas en cinco meses. (Foto: archivo)

La mejora se consolidó este viernes, cuando el organismo adquirió otros US$ 100 millones. Con esa operación, las reservas brutas alcanzaron los US$ 48.237 millones.

Reservas por encima de lo exigido

De acuerdo con estimaciones privadas realizadas luego del cierre de junio y bajo la metodología utilizada por el FMI, el BCRA acumuló alrededor de US$ 6.300 millones en reservas internacionales netas durante el primer semestre.

El resultado superó con amplitud el compromiso asumido ante el organismo, que establecía una meta de US$ 3.500 millones para la revisión semestral.

El presidente Javier Milei junto a la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Gueorguieva. (Foto: archivo)

El presidente Javier Milei junto a la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Gueorguieva. (Foto: archivo)

El contraste con el incumplimiento de 2025

El desempeño registrado este año representa un cambio respecto de lo ocurrido durante 2025. En la segunda revisión del programa, difundida en mayo, el staff técnico del FMI recordó que la Argentina no había alcanzado la meta de acumulación de reservas prevista para fines de ese año y que el desvío rondó los US$ 10.000 millones.

El organismo explicó que esa situación estuvo vinculada principalmente al proceso de dolarización de carteras previo a las elecciones legislativas de octubre, un fenómeno que generó una importante salida de capitales privados y obligó tanto al Banco Central como al Tesoro a desprenderse de divisas para contener las presiones sobre el mercado cambiario.

Como consecuencia de ese incumplimiento, el Gobierno debió solicitar una dispensa ante el FMI y acordar una recalibración a la baja de las metas previstas para 2026.

El desafío para el segundo semestre ya no estará centrado exclusivamente en satisfacer los compromisos asumidos con el FMI, sino también en continuar fortaleciendo el nivel de reservas. (Foto: archivo)

El desafío para el segundo semestre ya no estará centrado exclusivamente en satisfacer los compromisos asumidos con el FMI, sino también en continuar fortaleciendo el nivel de reservas. (Foto: archivo)

El desafío para la segunda mitad del año

El cumplimiento de la meta modifica uno de los principales focos de atención que tenía el programa económico. Además, acerca al BCRA al objetivo fijado para todo 2026, que contempla una acumulación de US$ 8.000 millones en reservas internacionales netas.

Con los resultados alcanzados hasta junio, restarían aproximadamente US$ 1.700 millones para cumplir la meta anual, según las estimaciones de Equilibra.

De esta manera, el desafío para el segundo semestre ya no estará centrado exclusivamente en satisfacer los compromisos asumidos con el FMI, sino también en continuar fortaleciendo el nivel de reservas en un contexto en el que 2027 presentará importantes vencimientos de deuda y un nuevo proceso electoral.

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