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GUERRA EN MEDIO ORIENTE

El FMI destacó a la Argentina entre los países que lograron bajar la inflación pese a la crisis energética global

Un análisis del organismo mostró que el país registró una desaceleración de los precios desde febrero de 2026, en contraste con la mayoría de las economías, que enfrentaron mayores presiones inflacionarias por el encarecimiento de la energía.

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Los datos mostraron que la inflación anual argentina registró una baja cercana a 0

Los datos mostraron que la inflación anual argentina registró una baja cercana a 0,7 puntos porcentuales desde febrero. (Foto: archivo)

La Argentina fue una de las pocas economías donde la inflación continuó desacelerándose desde febrero de 2026, mientras gran parte del mundo registró aumentos en los precios impulsados por el encarecimiento de la energía, según un informe del Fondo Monetario Internacional(FMI),

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La referencia surgió de un artículo de la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, en el que evaluó las consecuencias económicas que dejó la guerra en Medio Oriente. Aunque el documento no analizó específicamente la situación argentina, uno de los gráficos incluidos en el informe incorporó al país en una comparación internacional sobre la evolución de la inflación.

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La referencia surgió de un artículo de la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, en el que evaluó las consecuencias económicas que dejó la guerra en Medio Oriente. (Foto: archivo)

La referencia surgió de un artículo de la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, en el que evaluó las consecuencias económicas que dejó la guerra en Medio Oriente. (Foto: archivo)

Qué dice el informe

Los datos mostraron que la inflación anual argentina registró una baja cercana a 0,7 puntos porcentuales desde febrero. Dentro de la muestra relevada por el FMI, solamente Indonesia presentó una reducción más pronunciada.

La comparación contrastó con lo ocurrido en la mayoría de las economías analizadas. Francia e Italia encabezaron los incrementos, con subas cercanas a 1,7 puntos porcentuales. Estados Unidos también apareció entre los países más afectados, con un aumento próximo a 1,6 puntos.

Otros países como España, Canadá, Turquía y Sudáfrica registraron aceleraciones relevantes. En tanto, Alemania, Brasil, India y Australia mostraron incrementos más moderados, mientras que China y Japón mantuvieron niveles prácticamente estables.

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Gran parte del mundo registró aumentos en los precios impulsados por el encarecimiento de la energía, según un informe del FMI.

Gran parte del mundo registró aumentos en los precios impulsados por el encarecimiento de la energía, según un informe del FMI.

La evolución local coincidió con el dato de inflación de mayo, que se ubicó en 2,1%, y se produjo en un contexto de fuerte volatilidad internacional por el aumento de los costos energéticos.

Qué pasó con el petróleo

En ese marco, las petroleras que operan en el país, lideradas por YPF, implementaron mecanismos para evitar que la suba internacional del petróleo se trasladara de forma abrupta al precio de los combustibles. La estrategia buscó sostener valores relativamente estables en los surtidores pese al incremento del crudo.

El análisis del FMI señaló que la principal preocupación económica desde el inicio de la guerra estuvo vinculada al comportamiento del mercado energético. De acuerdo con Georgieva, el precio internacional del petróleo se mantuvo alrededor de un 30% por encima de los niveles previos al conflicto.

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Las petroleras que operan en el país implementaron mecanismos para evitar que la suba internacional del petróleo se trasladara al precio de los combustibles. (Foto: archivo)

Las petroleras que operan en el país implementaron mecanismos para evitar que la suba internacional del petróleo se trasladara al precio de los combustibles. (Foto: archivo)

Sin embargo, la titular del organismo destacó que el impacto resultó menor al registrado en otros episodios de tensión geopolítica, incluso con interrupciones prolongadas en rutas clave para el comercio energético y daños sobre infraestructura petrolera de la región.

Para el FMI, la economía mundial mostró una capacidad de adaptación superior a la prevista inicialmente. El organismo atribuyó parte de esa resiliencia al desempeño de Estados Unidos y China, que mantuvieron niveles elevados de actividad económica y contribuyeron a sostener el crecimiento global.

Aun así, Georgieva advirtió que las economías más dependientes de las importaciones de energía enfrentaron mayores dificultades para absorber el shock, mientras que otras lograron amortiguar parte de sus consecuencias mediante distintas herramientas de política económica.

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El organismo valoró el aumento de la producción y de la capacidad de refinación fuera de Medio Oriente. (Foto: archivo)

El organismo valoró el aumento de la producción y de la capacidad de refinación fuera de Medio Oriente. (Foto: archivo)

Entre los factores que ayudaron a moderar el impacto, el FMI destacó la utilización de reservas estratégicas de petróleo. China fue señalada como uno de los países que recurrió a esos recursos para reducir los efectos de las interrupciones en el suministro.

El organismo también valoró el aumento de la producción y de la capacidad de refinación fuera de Medio Oriente. Aunque esa expansión no logró compensar completamente la pérdida de oferta, sí permitió aliviar parte de la presión sobre los precios internacionales.

El informe identificó además a los países exportadores de petróleo del Golfo involucrados directamente en el conflicto entre los más perjudicados por la guerra. Según las proyecciones del organismo, cinco de las ocho economías de la región registrarían caídas en su actividad durante este año.

Europa también enfrentó consecuencias derivadas de su dependencia energética, mientras que varias economías emergentes de Asia sufrieron mayores costos de combustibles, depreciaciones cambiarias y presiones financieras asociadas a la salida de capitales.

África apareció como una de las regiones más vulnerables. En numerosos países importadores de energía, el aumento de costos deterioró las cuentas externas, incrementó las necesidades de financiamiento y elevó las tensiones presupuestarias.

Los mercados financieros

Los rendimientos de los bonos soberanos aumentaron desde el inicio de la guerra, aunque los activos de riesgo continuaron mostrando resultados favorables apoyados en sólidos balances corporativos.

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Los bonos soberanos aumentaron desde el inicio de la guerra. (Foto: archivo)

Los bonos soberanos aumentaron desde el inicio de la guerra. (Foto: archivo)

Otro de los elementos que ayudó a sostener la actividad global fue el crecimiento de las inversiones asociadas a la inteligencia artificial y a los centros de datos. El FMI señaló que este fenómeno impulsó especialmente a Estados Unidos y a varias economías asiáticas vinculadas a la producción tecnológica.

Pese a ello, advirtió que gran parte del mundo todavía no percibe plenamente los beneficios de esas innovaciones sobre la productividad, lo que podría profundizar las diferencias económicas entre regiones.

De cara a los próximos meses, Georgieva consideró que la evolución de la economía mundial seguirá condicionada por la duración de las interrupciones en el suministro energético y por la velocidad con la que se reduzcan las tensiones en Medio Oriente.

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