El riesgo país se acercó a los 400 puntos mientras la mayoría de las acciones argentinas en Wall Street cerró en baja

Wall Street avanzó impulsado por las tecnológicas

En Estados Unidos, los principales indicadores bursátiles terminaron el día con ganancias lideradas por el sector tecnológico. El índice Nasdaq Composite subió 1,3%, mientras que el S&P 500 avanzó 0,8%. Por su parte, el Dow Jones Industrial Average registró una mejora de 0,27%.

El impulso estuvo asociado al renovado interés de los inversores por las empresas tecnológicas y de inteligencia artificial. Las expectativas por la próxima salida a bolsa de la compañía surcoreana SK Hynix contribuyeron al optimismo del mercado, luego de que la demanda de acciones superara ampliamente la oferta disponible.

La tensión entre Estados Unidos e Irán y el petróleo

La jornada también estuvo atravesada por una nueva escalada en el conflicto entre Estados Unidos e Irán. Ambos países intercambiaron ataques en medio de la frágil tregua que rige en Medio Oriente. Sin embargo, la tensión geopolítica quedó en un segundo plano para los inversores, que continuaron enfocados en las perspectivas de crecimiento del sector tecnológico.

Otro de los movimientos destacados del día se observó en el mercado energético.

El precio internacional del petróleo retrocedió 2,47% y corrigió parte de las ganancias registradas en la rueda anterior. (Foto: archivo)

El precio internacional del petróleo retrocedió 2,47% y corrigió parte de las ganancias registradas en la rueda anterior. La caída reflejó la cautela de los operadores frente a las señales contradictorias provenientes de Medio Oriente y a las dificultades para alcanzar una solución estable al conflicto en la región.