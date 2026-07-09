En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Economía
Riesgo país
Mercado
Mercados

El riesgo país se acercó a los 400 puntos mientras la mayoría de las acciones argentinas en Wall Street cerró en baja

En una jornada sin actividad en la Bolsa de Buenos Aires por el feriado del Día de la Independencia, los activos argentinos operaron únicamente en el exterior. Los bonos en dólares avanzaron y el riesgo país retrocedió, mientras que la mayoría de los ADR registró pérdidas.

Banner Seguinos en google DESK
Los bonos en dólares avanzaron y el riesgo país retrocedió

Los bonos en dólares avanzaron y el riesgo país retrocedió, mientras que la mayoría de los ADR registró pérdidas. (Foto: archivo)

Los activos argentinos tuvieron una jornada con resultados mixtos en los mercados internacionales, marcada por una baja del riesgo país y retrocesos en la mayoría de las acciones que cotizan en Wall Street. En un día sin operaciones en la Bolsa de Buenos Aires por el feriado del Día de la Independencia, toda la actividad vinculada a títulos locales se concentró en el exterior.

Leé también El dólar mayorista cayó $12 en la semana y el riesgo país perdió 62 puntos: a cuánto quedaron
El dólar minorista cerró sin cambios en $1.450 para la venta en el Banco Nación. (Foto: archivo)

El mercado de deuda mostró una tendencia positiva para la Argentina. Los bonos soberanos en dólares operaron al alza y permitieron que el riesgo país, elaborado por JP Morgan, retrocediera cinco unidades hasta ubicarse en 404 puntos, cada vez más cerca de perforar la barrera de los 400 puntos.

Los bonos soberanos en dólares operaron al alza y permitieron que el riesgo país, elaborado por JP Morgan, retrocediera cinco unidades. (Foto: archivo)

Los bonos soberanos en dólares operaron al alza y permitieron que el riesgo país, elaborado por JP Morgan, retrocediera cinco unidades. (Foto: archivo)

Las acciones argentinas cerraron con mayoría de bajas

En paralelo, la mayor parte de las acciones argentinas que cotizan en Wall Street finalizó la rueda en terreno negativo.

La operatoria de los ADR concentró toda la atención de los inversores debido a que la plaza local permaneció cerrada durante toda la jornada. A pesar del repunte registrado en los principales índices estadounidenses, los papeles argentinos no lograron acompañar la tendencia general del mercado.

Wall Street avanzó impulsado por las tecnológicas

En Estados Unidos, los principales indicadores bursátiles terminaron el día con ganancias lideradas por el sector tecnológico. El índice Nasdaq Composite subió 1,3%, mientras que el S&P 500 avanzó 0,8%. Por su parte, el Dow Jones Industrial Average registró una mejora de 0,27%.

El impulso estuvo asociado al renovado interés de los inversores por las empresas tecnológicas y de inteligencia artificial. Las expectativas por la próxima salida a bolsa de la compañía surcoreana SK Hynix contribuyeron al optimismo del mercado, luego de que la demanda de acciones superara ampliamente la oferta disponible.

La tensión entre Estados Unidos e Irán y el petróleo

La jornada también estuvo atravesada por una nueva escalada en el conflicto entre Estados Unidos e Irán. Ambos países intercambiaron ataques en medio de la frágil tregua que rige en Medio Oriente. Sin embargo, la tensión geopolítica quedó en un segundo plano para los inversores, que continuaron enfocados en las perspectivas de crecimiento del sector tecnológico.

Otro de los movimientos destacados del día se observó en el mercado energético.

El precio internacional del petróleo retrocedió 2,47% y corrigió parte de las ganancias registradas en la rueda anterior. (Foto: archivo)

El precio internacional del petróleo retrocedió 2,47% y corrigió parte de las ganancias registradas en la rueda anterior. (Foto: archivo)

El precio internacional del petróleo retrocedió 2,47% y corrigió parte de las ganancias registradas en la rueda anterior. La caída reflejó la cautela de los operadores frente a las señales contradictorias provenientes de Medio Oriente y a las dificultades para alcanzar una solución estable al conflicto en la región.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Riesgo país Mercado Wall Street
Notas relacionadas
El riesgo país perforó los 430 puntos y las acciones argentinas subieron hasta 4%
El riesgo país cayó a 418 puntos y alcanzó su nivel más bajo desde 2018 impulsado por la suba de los bonos
Tras el anuncio de Caputo, el riesgo país cayó a los 408 puntos y subieron acciones y bonos
-

Últimas Noticias

Más sobre Economía

Más sobre Economía

Te puede interesar