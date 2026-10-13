El FMI redujo la perspectiva de crecimiento para la Argentina para este 2026

El recorte para la Argentina contrasta con las previsiones globales: el Fondo mantuvo en 3,1% su estimación de crecimiento mundial para 2026. En América Latina y el Caribe, proyecta una expansión del 2,3%, también superior a la esperada para la economía argentina.

Entre los factores que explican el deterioro del escenario local, el organismo señaló la menor actividad observada durante el año y una demanda interna más débil, en un contexto de condiciones financieras todavía restrictivas.

El nuevo diagnóstico se conoce durante las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial en Bangkok, Tailandia, en donde participa el ministro de Economía, Luis Caputo.

A nivel global, el FMI advierte sobre el peligro de un aumento generalizado de la inflación y que la continuidad de las guerras en Medio Oriente profundizará la brecha entre los países desarrollados y el resto del mundo.

FMI: actualización a la baja, pero con crecimiento

"Hemos constatado una demanda interna más débil en un contexto de condiciones financieras internas aún restrictivas y de continua transformación estructural de la economía argentina”, fue la explicación de la subdirectora del Departamento de Estudios del FMI, Petya Koeva Brooks.

Sostuvo que el recorte de las proyecciones responde al menor nivel de actividad registrado hasta el tercer trimestre de 2026, a una demanda interna más debilitada y a las condiciones financieras restrictivas que todavía enfrenta la economía argentina, en medio de un proceso de transformación estructural. No obstante, el organismo espera una recuperación del crecimiento a partir del último trimestre de este año, con una mejora que se consolidaría durante 2027 y 2028.

proyecciones a la baja. En un año, la Argentina perdió casi el doble de lo que se le preanunciaba como crecimiento para 2026, allá en el informe de 2025. (Foto: FMI)

Elogios en una recorte de las previsiones

La Argentina crecerá menos de lo esperado. Pero hay consideraciones favorables que explican que se mantenga el ritmo de crecimiento y que sea aún más importante en 2027.“El dinamismo de las exportaciones de productos agrícolas y energéticos desempeña un papel clave en esa recuperación” y “el ajuste fiscal fue un elemento fundamental del esfuerzo de estabilización” llevado a cabo por la administración de Javier Milei, son dos datos que destaca esta actualización del Informe del FMI.

Pese a todo - ser un año electoral, por ejemplo - Brasil comienza a mostrar signos de recuperación en la región. La proyección para Brasil tuvo un recorte de solo 0,2 puntos (se prevé un crecimiento de 2,2%), mientras que la de México tuvo un incremento de 0,3 puntos (a 1,5%).

En América del Sur, la proyección para el PBI de la Argentina sólo supera a las de Bolivia (-3%), Chile (0,6%) y Uruguay (1,3%). Quedó por debajo de Venezuela (5%), Paraguay (4,5%), Perú (3%), Ecuador (2,7%), Colombia y Brasil (ambos 2,2%).