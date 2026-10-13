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FMI y la Argentina

El FMI redujo la perspectiva de crecimiento para la Argentina para este 2026

Al presentar su actualización del Reporte Económico Mundial, el Fondo Monetario Internacional bajó la expectativa de crecimiento del país para este año. Coincide con los recortes que ya hicieron el JP Morgan y el Banco Mundial.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
Como el Banco Mundial y JP Morgan

Como el Banco Mundial y JP Morgan, el FMI también recortó las perspectivas del crecimiento para la Argentina en este 2026. (Foto: Gentileza Puntal)

El Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a reducir sus previsiones de crecimiento para la economía argentina y encendió una nueva señal de alerta sobre la evolución de la actividad. Según el informe de Perspectivas de la Economía Mundial (WEO), difundido en octubre, el organismo proyecta que el Producto Bruto Interno (PBI) aumentará 2,1% en 2026, frente al 3,5% que estimaba en abril y mantuvo en la actualización de julio.

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La tercera revisión del acuerdo con el FMI inicia en la Argentina. (Foto: Gentileza FEE)

La revisión implica un recorte de 1,4 puntos porcentuales y profundiza el deterioro de las expectativas económicas. En el informe elaborado hace un año, el FMI esperaba que la Argentina creciera 4% durante 2026, por lo que la proyección actual representa casi la mitad de aquella estimación inicial. El organismo también elevó su pronóstico de inflación promedio anual al 32,5%, frente al 30,4% calculado en abril.

En cuanto al año próximo - año electoral - el organismo internacional de crédito espera que la economía siga creciendo y a un ritmo más elevado: estima un 3,5%. Es apenas medio punto menos que lo previsto en la revisión de julio, y la inflación para todo el año la ubica en el 21,2%.

El informe del FMI en el capítulo argentino, con menor previsión de crecimiento para este año. (Foto: WEO/FMI

El informe del FMI en el capítulo argentino, con menor previsión de crecimiento para este año. (Foto: WEO/FMI

Las perspectivas para el mercado laboral tampoco son alentadoras. El FMI calcula que la tasa de desempleo llegará al 7,6% este año, por encima del 7,4% registrado en 2025, antes de descender al 7,1% en 2027.

El recorte para la Argentina contrasta con las previsiones globales: el Fondo mantuvo en 3,1% su estimación de crecimiento mundial para 2026. En América Latina y el Caribe, proyecta una expansión del 2,3%, también superior a la esperada para la economía argentina.

Entre los factores que explican el deterioro del escenario local, el organismo señaló la menor actividad observada durante el año y una demanda interna más débil, en un contexto de condiciones financieras todavía restrictivas.

El nuevo diagnóstico se conoce durante las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial en Bangkok, Tailandia, en donde participa el ministro de Economía, Luis Caputo.

A nivel global, el FMI advierte sobre el peligro de un aumento generalizado de la inflación y que la continuidad de las guerras en Medio Oriente profundizará la brecha entre los países desarrollados y el resto del mundo.

FMI: actualización a la baja, pero con crecimiento

"Hemos constatado una demanda interna más débil en un contexto de condiciones financieras internas aún restrictivas y de continua transformación estructural de la economía argentina”, fue la explicación de la subdirectora del Departamento de Estudios del FMI, Petya Koeva Brooks.

Sostuvo que el recorte de las proyecciones responde al menor nivel de actividad registrado hasta el tercer trimestre de 2026, a una demanda interna más debilitada y a las condiciones financieras restrictivas que todavía enfrenta la economía argentina, en medio de un proceso de transformación estructural. No obstante, el organismo espera una recuperación del crecimiento a partir del último trimestre de este año, con una mejora que se consolidaría durante 2027 y 2028.

proyecciones a la baja. En un año, la Argentina perdió casi el doble de lo que se le preanunciaba como crecimiento para 2026, allá en el informe de 2025. (Foto: FMI)

proyecciones a la baja. En un año, la Argentina perdió casi el doble de lo que se le preanunciaba como crecimiento para 2026, allá en el informe de 2025. (Foto: FMI)

Elogios en una recorte de las previsiones

La Argentina crecerá menos de lo esperado. Pero hay consideraciones favorables que explican que se mantenga el ritmo de crecimiento y que sea aún más importante en 2027.“El dinamismo de las exportaciones de productos agrícolas y energéticos desempeña un papel clave en esa recuperación” y “el ajuste fiscal fue un elemento fundamental del esfuerzo de estabilización” llevado a cabo por la administración de Javier Milei, son dos datos que destaca esta actualización del Informe del FMI.

Pese a todo - ser un año electoral, por ejemplo - Brasil comienza a mostrar signos de recuperación en la región. La proyección para Brasil tuvo un recorte de solo 0,2 puntos (se prevé un crecimiento de 2,2%), mientras que la de México tuvo un incremento de 0,3 puntos (a 1,5%).

En América del Sur, la proyección para el PBI de la Argentina sólo supera a las de Bolivia (-3%), Chile (0,6%) y Uruguay (1,3%). Quedó por debajo de Venezuela (5%), Paraguay (4,5%), Perú (3%), Ecuador (2,7%), Colombia y Brasil (ambos 2,2%).

Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
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En pocas palabras

  • FMI reduce proyección: El Fondo Monetario Internacional bajó la expectativa de crecimiento de Argentina para 2026.
  • Recorte del PBI: La nueva previsión es del 2,1%, inferior al 3,5% estimado previamente.
  • Inflación en alza: El organismo también elevó el pronóstico de inflación promedio anual al 32,5%.
Resumen generado por Thinkindot AI
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