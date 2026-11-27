Fuerte recuperación de los bonos argentinos y caída del riesgo país

Los títulos soberanos en dólares profundizaron durante las primeras operaciones del viernes la recuperación que habían experimentado en la plaza local durante el jueves, cuando Wall Street permaneció cerrado por el Día de Acción de Gracias.

Los bonos Globales, emitidos bajo legislación extranjera, registraron avances promedio del 2,8%, mientras que el riesgo país volvió a ubicarse por debajo de los 1.000 puntos por primera vez en una semana.

Pese al alivio financiero, el indicador todavía permanece en niveles elevados. En lo que va de noviembre acumula un incremento del 20,2%.

El riesgo país mide la diferencia entre el rendimiento de los bonos soberanos de una nación y el de los títulos del Tesoro estadounidense. Su descenso refleja una reducción de la prima que exigen los inversores para mantener deuda argentina.

Los tres factores que impulsan la recuperación de los activos argentinos

La mejora de los títulos públicos coincide con una combinación de novedades políticas, financieras e internacionales que contribuyeron a modificar el clima de los mercados.

1. Los avances legislativos del Gobierno

La Libertad Avanza consiguió durante las últimas horas avances en tres iniciativas prioritarias para la Casa Rosada:

La media sanción del Presupuesto 2027 en Diputados, aunque con modificaciones en el financiamiento universitario.

La media sanción en el Senado del proyecto de suspensión de las PASO de 2027.

La sanción definitiva de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

Estas novedades constituyen señales sobre la capacidad del oficialismo para alcanzar acuerdos parlamentarios.

2. La recuperación de los mercados brasileños

El mejor desempeño de los activos financieros de Brasil y la apreciación del real frente al dólar también contribuyeron a generar un escenario regional más favorable para los mercados emergentes.

3. Las señales de Caputo sobre los próximos vencimientos de deuda

El ministro de Economía detalló la estrategia del Gobierno para afrontar los compromisos financieros de enero de 2027, que ascienden a aproximadamente US$4.370 millones.

El funcionario también confirmó que la Argentina solicitó disponer de US$5.000 millones correspondientes a un tramo previamente aprobado del swap de monedas con China, como respaldo financiero ante eventuales dificultades durante el próximo año.

La estrategia de Luis Caputo para afrontar los vencimientos de enero

En medio de la incertidumbre que atravesaron los mercados durante las últimas semanas, el titular del Palacio de Hacienda buscó transmitir tranquilidad sobre la capacidad de pago de la Argentina.

Caputo sostuvo que las dudas de los inversores están vinculadas principalmente con el escenario electoral y no necesariamente con el cumplimiento de los compromisos financieros más inmediatos.

El esquema de financiamiento previsto por el Gobierno contempla diferentes fuentes de recursos:

Aproximadamente US$1.200 millones del FMI y otros organismos multilaterales.

Cerca de US$1.000 millones correspondientes a financiamiento de CAF y Fonplata.

Entre US$300 millones y US$340 millones vinculados con la privatización de AySA.

Alrededor de US$1.800 millones mediante compras de divisas del Tesoro al Banco Central, utilizando recursos provenientes del superávit primario.

A estas alternativas se suma la posibilidad de disponer de los US$5.000 millones del swap con China como respaldo adicional para 2027.

El dólar oficial vuelve a bajar: a cuánto cotiza este viernes

En el mercado cambiario, el dólar oficial retrocedió otros cinco pesos y se ubicó en $1.620 para la venta en el Banco Nación.

La caída da continuidad al movimiento registrado durante el jueves, cuando la divisa estadounidense también había descendido cinco pesos y cerrado a $1.625.

La evolución del tipo de cambio continúa siendo uno de los principales indicadores que siguen los operadores financieros, junto con la acumulación de reservas internacionales y la capacidad del Tesoro para afrontar sus obligaciones en moneda extranjera.

Wall Street opera con horario reducido por el Black Friday

La recuperación de los activos argentinos se desarrolla en una jornada particular para los mercados internacionales. Tras el feriado del jueves por el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, la Bolsa de Nueva York y el Nasdaq retomaron sus operaciones con un horario reducido debido al Black Friday.

La negociación de acciones en Wall Street finalizará a las 15, hora argentina, tres horas antes del cierre habitual.

Esta particularidad suele traducirse en un menor volumen de operaciones y puede generar mayores fluctuaciones en las cotizaciones.