Durante una entrevista con el streaming Neura, el ministro aseguró que los recursos “ya están disponibles, aprobados”. También explicó que el Tesoro nacional le compraría al Banco Central de la República Argentina (BCRA) las divisas obtenidas mediante esa operación.

El swap no constituye un préstamo directo del Gobierno chino al Tesoro argentino. Se trata de un convenio de intercambio de monedas entre el BCRA y el Banco Popular de China.

El acuerdo general alcanza los 130.000 millones de yuanes, equivalentes a unos US$ 19.000 millones. Dentro de ese monto, existe una parte activada de 35.000 millones de yuanes, que representa aproximadamente US$ 5.000 millones y comenzó a utilizarse en 2023, durante la gestión de Alberto Fernández.

En agosto, ambas entidades monetarias acordaron extender el convenio por otros cinco años, dos más que en las renovaciones anteriores. En esa oportunidad también ratificaron la continuidad del tramo activado.

Por su parte, el titular del BCRA, Santiago Bausili, había señalado que la documentación del acuerdo contempla la posibilidad de utilizar esos recursos para cancelar compromisos de deuda.

La estrategia para afrontar los vencimientos de 2027

La decisión de recurrir a los fondos del swap apunta a resolver una de las principales incógnitas sobre el programa financiero del Gobierno, que debe conseguir los dólares necesarios para cumplir con sus obligaciones externas.

En julio, las previsiones oficiales contemplaban obtener US$ 5.000 millones mediante la colocación de Bonares, títulos públicos denominados en dólares y emitidos bajo legislación argentina. Sin embargo, desde agosto el Ejecutivo no volvió a realizar emisiones de deuda en moneda extranjera en el mercado local.

Bausili había señalado que la documentación del acuerdo con China contempla la posibilidad de utilizar esos recursos para cancelar compromisos de deuda. (Foto: archivo)

En ese escenario, la utilización del acuerdo con China aparece como una alternativa para reforzar la disponibilidad de divisas y reducir la dependencia de una eventual refinanciación en los mercados internacionales.

La definición también se produjo en una jornada marcada por la atención de los inversores sobre la situación financiera argentina. El riesgo país se ubicó en valores similares a los registrados durante el período electoral de 2025.

Cómo planea pagar la deuda que vence en enero

Además de anticipar el destino de los fondos chinos, Caputo detalló los mecanismos que el Gobierno prevé utilizar para afrontar los US$ 4.370 millones de vencimientos que operan en enero.

El esquema contempla desembolsos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de otros organismos multilaterales, créditos respaldados por la Corporación Andina de Fomento (CAF) y Fonplata, los ingresos que se obtengan por la venta de AySA y una operación por US$ 1.800 millones mediante la cual el Tesoro le compraría divisas al Banco Central.

De esta manera, el equipo económico busca organizar las fuentes de financiamiento para cumplir con los compromisos externos y garantizar los pagos previstos en el calendario de deuda, mientras intenta recuperar el acceso al mercado internacional de crédito.