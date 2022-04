El FMI habló sobre la inflación en Argentina y se refirió a "los problemas con los que lidiar" de la economía

En diálogo con la periodista mexicana Gabriela Frias, la economista repasó el panorama financiero y social de la región de América del Sur, se refirió al acuerdo alcanzado con el Gobierno argentino y habló de la actualidad en México.

La entrevista completa que dio a la CNN la directora del FMI Kristalina Georgieva

Periodista: -Latinoamérica y el Caribe y las proyecciones fiscales por la guerra. Algunos países, por su comercio, tendrán mejor desempeño, pero los importadores van a sufrir un mayor impacto. ¿Cómo puede ayudarlos el FMI?

Kristalina Georgieva: -Te enfrentas a una situación muy difícil con la crisis por la pandemia y la guerra superpuesta, lo que lleva a una desaceleración del crecimiento global y una aceleración de la inflación. En este contexto, el FMI ofrece a los miembros tres canales de apoyo. Primero, estamos allí con financiamiento para las necesidades de los países que pueden querer tener un mecanismo de precaución o necesitan aprovechar nuestros programas regulares. El FMI tiene alrededor de un billón de dólares de capacidad de préstamo. Ya se han desplegado US$ 300.000 millones. Así que tenemos un cofre de guerra de US$ 700.000 millones.

En segundo lugar, hemos proporcionado a nuestros miembros la nueva Asignación de Derechos Especiales de Giro de US$ 650.000 millones. Algunos países ya lo han utilizado para apoyo fiscal. Algunos descansan en ello para este año o años futuros. Pero lo más importante, hacemos un llamado a los países que han recibido Derechos Especiales de Giro, pero que tienen una posición sólida y no necesitan que todo sea canalizado a través de nosotros a países vulnerables de bajos y medianos ingresos. Hemos creado un nuevo instrumento. Esta es la primera vez en la historia del FMI que podemos otorgar préstamos a largo plazo de hasta 20 años con un período de gracia de más de 10 años para la transformación estructural, impulsada por las necesidades de adaptación a la crisis climática y la preparación para situaciones de emergencia en la pandemia. Y el tercer canal, muy importante, no es financiero. Se trata de nuestros analistas y el asesoramiento de política. ¿Por qué es importante? Porque nos mantenemos al tanto de todas y cada una de las economías y, en este momento tan turbulento e incierto, ofrecemos análisis imparcial y asesoramiento sobre políticas a nuestros miembros.

Periodista: -La guerra hará crecer la deuda como proporción del PIB de muchos países. ¿De qué forma está el FMI ajustando sus programas de asistencia actuales y los futuros?

KG: -Bueno, el FMI ha demostrado ser muy ágil. Mire lo que hemos hecho en los primeros meses de 2020. Obtuvimos financiamiento de emergencia masivo que se entregó rápidamente a los países que lo necesitaban. En muchos casos, fue el amortiguador contra el impacto de la pandemia y estamos en una posición, en caso de que sea necesario, para que los países individuales vuelvan a dar un paso adelante muy rápidamente, especialmente cuando necesitan pedir prestado, pero quieren evitar una deuda muy costosa.

Estamos muy metidos en el tema de la reestructuración de la deuda. ¿Por qué? Por una razón muy sobria. Con la inflación al alza, los bancos centrales están endureciendo las condiciones financieras y el servicio de la deuda se está volviendo más caro. Y sabemos que en 2020 el mundo pidió prestado más que en cualquier otro año desde la Segunda Guerra Mundial. Ahora, el servicio de esta deuda está creando una carga y, por lo tanto, estamos presionando por dos cosas: para los países de bajos ingresos y los países en dificultades, la reestructuración temprana de la deuda.

Estamos abogando por el marco global del G20, para que la reestructuración de la deuda cumpla y también incluya a un conjunto más amplio de países, y estamos investigando las deficiencias en el marco legal para la reestructuración de la deuda que permiten, por ejemplo, que los fondos buitre sigan participando en los procesos necesarios. Actuar sobre la reestructuración de la deuda, reunir a los acreedores públicos y privados, país por país es una necesidad apremiante en la actualidad. ¿Por qué? Porque el porcentaje de países con sobreendeudamiento entre las naciones de bajos ingresos se ha duplicado del 30% en 2015 al 60 % en la actualidad. Si queremos evitar el riesgo de una crisis generalizada de deuda, la acción temprana es primordial y el Fondo se está tomando muy en serio las obligaciones en ese sentido.

alberto-Kristalina Georgieva.jpg Alberto Fernández y Kristalina Georgieva, del FMI: definir el acuerdo con el Fondo es la principal señal que espera el mercado.

Periodista: -Hablemos sobre el nuevo acuerdo con Argentina. El gobierno ya está pidiendo condiciones más flexibles. ¿Es posible? ¿Tiene confianza que podrán cumplir lo que dicen que harán?

KG: -Nos hemos unido, el gobierno de Argentina y el FMI, con un objetivo común que es implementar el programa que mejoraría, mejoraría la vida de las personas en Argentina. Reconocemos que hay problemas muy difíciles con los que lidiar, algunos de larga data, algunos nuevos debido a la guerra en Ucrania, como la inflación acelerada. Y ahora nuestros ojos están puestos en implementar este programa reconociendo que, lamentablemente, las condiciones para la implementación están cambiando. Y, por lo tanto, vamos a acelerar nuestra primera revisión del programa para asegurarnos de que lo que perseguimos es lo correcto para Argentina hoy.

Periodista: -El domingo pasado, la Cámara de Diputados de México rechazó la reforma eléctrica que promovía el presidente. ¿Será suficiente para mejorar el ambiente para atraer inversiones y detonar el crecimiento?

KG: -La decisión que se ha tomado es buena para México, porque de lo contrario hubiéramos visto la reversión de una reforma que ayuda a la economía mexicana y es importante que se den pasos en la dirección de hacer a México más vibrante. Hemos visto una rebaja del crecimiento de México al 2%. Sabemos que Estados Unidos se está desacelerando y eso impacta negativamente a México. Así que, al concentrarse la competitividad en un momento difícil, es muy importante que los países hagan lo correcto en términos de reformas estructurales para que puedan crecer y ofrecer empleos y oportunidades a las personas.

Periodista: -¿Qué consejo tiene para los bancos centrales y ministros de Latinoamérica que están en Washington en estos días?

KG: -Muchos en América Latina han hecho lo correcto frente a la aceleración de la inflación al endurecer la política monetaria, y eso es positivo. Entonces, mi mensaje para ellos es que se concentren en los datos, así informaran sus acciones. No duden en tomar acción y comunicarla con claridad.

Entrevista de CNN en Español