El Gobierno asegura que "no está en los temas de agenda" un nuevo dólar soja

Y amplió: "No he escuchado y no está en los tema de agenda de los que semanalmente nos reunimos los funcionarios del Ministerio de Economía [la puesta en marcha de] un nuevo dólar soja. No hay nada, pero cada uno puede hacer la interpretación que quiera, cada uno es libre de hacerlo y lo respeto".

Consultado por la sequía, el funcionario nacional afirmó que generó "una primera pérdida" en las cosechas, y dijo que "pasamos de 22 millones de toneladas a 13,4 millones de toneladas en el caso del trigo".

Sergio Massa Dolar Soja.jpg El ministro Economía Sergio Massa, junto a empresarios de las industrias cerealeras, porcinas y avícolas (Foto: Prensa Economía).

"Somos cautos en cuanto a la estimación en términos monetarios. Hay que ver cómo evolucionan los cultivos y también los precios, porque ahí puede haber alguna compensación, pero indudablemente no vamos a tener los volúmenes que tuvimos los años anteriores. Esto es innegable. También la sequía ha pegado fuertemente en los productores ganaderos y en los tamberos", señaló.

Bahillo aseveró que desde el equipo económico, que conduce Sergio Massa, van a "garantizar que los volúmenes de cosecha de los granos puedan atender la demanda interna. En trigo, de los 13,4 millones [cosechados], unos 6 millones y medio van al mercado interno y los compromisos de exportadores alrededor de 5 millones".

"Se puede cumplir, aún con este numero que es un poco más austero en volumen de trigo, con los compromisos del mercando interno y el externo, faltándonos saldo exportable. Si hubiera más, exportaríamos más", concluyó.