El Gobierno busca que haya más lácteos en las góndolas y prepara el relanzamiento de Precios Cuidados

El acuerdo de precios de referencia deberá renovarse entre los 45 y 60 días próximos. En el mientras tanto, se renegocian los valores de los 1.061 productos de, los cuales 120 son lácteos.

El encuentro tuvo como objetivo "establecer un nuevo esquema de intercambio de información" que permita mejorar y optimizar el cumplimiento de los volúmenes de leche y productos lácteos comprometidos en el acuerdo", señaló un comunicado de la cartera nacional.

Consideró que "Precios Cuidados es una herramienta fundamental, pero advirtió que es necesario que lo acordado se cumpla y para eso se ha instrumentado "la metodología que sea necesaria para lograr los volúmenes comprometidos en la canasta láctea”.

Días atrás, Tombolini aseguró que relanzará el plan pero que "no sirve perseguir a los supermercados, la cuestión punitivista”. El funcionario advirtió que no tiene sentido que se firmen acuerdos voluntarios si no se cumplen. “Que tres empresas hayan aumentado, no es que todas hayan aumentado. Primero tenemos que ver bien eso”, analizó.

Fiscalización quincenal de lácteos

A partir de esta mesa de trabajo se estableció una metodología de seguimiento quincenal con los equipos técnicos de la Secretaría y de las empresas involucradas para sistematizar y cruzar los datos de estos sectores con el fin de ajustar y mejorar el abastecimiento de los volúmenes comprometidos en el último acuerdo firmado.

"Vamos a empezar a juntarnos la semana que viene con las distintas asociaciones empresarias, los supermercados, las bocas de proximidad, usuarios y consumidores y, obviamente, los principales actores de la cadena de formación de precios", aseveró Tombolini en declaraciones radiales días atrás.

Participaron el director nacional de Lechería, Arturo Videla; el gerente de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas (Apymel), Rubén Bonafina; el presidente del Centro de la Industria Lechera; Felippa Ercole; el representante de la Junta Intercooperativa de Productores de Leche de Argentina, Marcelo Gornati; y el director ejecutivo en Asociación Supermercados Unidos (ASU), Juan Vasco Martínez.

Precios Cuidados es un acuerdo voluntario, de carácter anual, entre el Estado Nacional, las empresas proveedoras y los supermercados, que establece precios de referencia para productos de consumo masivo.

Los rubros que componen la canasta de artículos son: alimentos, bebidas, artículos de perfumería e higiene, limpieza (entre otros menos representativos).