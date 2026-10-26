Las acciones argentinas caen hasta 9% en Wall Street y el riesgo país supera los 750 puntos tras el triunfo de Lula

Por su parte, el dólar oficial aumentó $10 y cerró a $1.560. En tanto, el dólar contado con liquidación (CCL) cotiza a $1.675 y el dólar MEP, a $1.568.

La reacción de los mercados brasileños tras la victoria de Lula

La Bolsa de San Pablo también atraviesa una jornada de fuertes caídas. Este lunes, las operaciones fueron suspendidas durante 30 minutos por la activación del mecanismo automático previsto para episodios de desplomes bursátiles.

La medida se tomó antes de la apertura del mercado, luego de que el índice Ibovespa, principal referencia de la bolsa brasileña, registrara una caída que activó el procedimiento de emergencia. Tras la reanudación de las operaciones, el indicador llegó a registrar una baja del 17%.

Tras el resultado electoral, la Bolsa de San Pablo llegó a registrar una caída del 17% y el real se depreció cerca de un 12% frente al dólar. (Foto: Reuters).

En el mercado cambiario, el real comenzó la jornada con una depreciación cercana al 12% frente al dólar en las operaciones al contado. A su vez, los futuros vinculados a las tasas de interés registraron fuertes subas.

El impacto también se reflejó en los fondos cotizados en bolsa. Durante el premarket, el iShares MSCI Brazil ETF (EWZ), que replica el desempeño de las principales empresas brasileñas que cotizan en Wall Street, llegó a caer un 27%.

En tanto, el ETF Nomura NF Ibovespa Link, que cotiza en Tokio, registró un desplome del 15%.