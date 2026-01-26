El riesgo país volvió a caer y se acerca a los 500 puntos

Los activos financieros argentinos extienden su racha positiva y operan en terreno favorable por quinta jornada consecutiva, en un contexto de mejoras generalizadas tanto en bonos como en acciones.
Los bonos en dólares avanzan en promedio 0,5%, el riesgo país baja a 517 puntos y el S&P Merval sube 2,2% y vuelve a superar los 3 millones de puntos.
Los títulos soberanos en dólares avanzan en promedio 0,5%, mientras que el índice de riesgo país retrocede cerca de nueve unidades y se ubica en 517 puntos básicos. Se trata del nivel más bajo desde el 12 de junio de 2018, cuando había tocado los 503 enteros.
En paralelo, los principales índices de Wall Street se mueven con subas de entre 0,3% y 0,7%. Mientras que el S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires registra un alza del 2,2% y alcanza los 3.160.000 puntos. En Nueva York, se destacan las acciones de Banco Francés, que trepan 8%, y Central Puerto, con una ganancia de 5,5%.
El índice Merval logró recuperar niveles técnicos relevantes, al volver a ubicarse por encima de los 3 millones de puntos en pesos y de los 2.000 puntos medidos en dólares, marcas que el mercado considera claves como posible base para intentar nuevas subas a lo largo del año. El panel líder se encuentra además muy cerca de su récord nominal de 3.195.428 puntos, registrado el 19 de diciembre pasado.
Otro dato relevante de la rueda es el fuerte avance del oro, que superó por primera vez los USD 5.000 la onza. En sentido opuesto, el dólar muestra debilidad a nivel global: el dollar index, que mide su desempeño frente a una canasta de monedas, cae 0,5% y toca mínimos desde el 17 de septiembre.
La atención de los inversores también está puesta en la Reserva Federal de Estados Unidos, que este miércoles dará a conocer su decisión de política monetaria, en una reunión atravesada por cuestionamientos a la independencia del organismo tras el inicio de una investigación penal del gobierno del presidente Donald Trump contra el titular de la entidad, Jerome Powell.