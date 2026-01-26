El riesgo país volvió a caer y se acerca a los 500 puntos

Otro dato relevante de la rueda es el fuerte avance del oro, que superó por primera vez los USD 5.000 la onza. En sentido opuesto, el dólar muestra debilidad a nivel global: el dollar index, que mide su desempeño frente a una canasta de monedas, cae 0,5% y toca mínimos desde el 17 de septiembre.

La atención de los inversores también está puesta en la Reserva Federal de Estados Unidos, que este miércoles dará a conocer su decisión de política monetaria, en una reunión atravesada por cuestionamientos a la independencia del organismo tras el inicio de una investigación penal del gobierno del presidente Donald Trump contra el titular de la entidad, Jerome Powell.