El FMI prevé que Argentina será una de las economías de mayor crecimiento del G20

En segundo lugar se ubicaría Indonesia, con un crecimiento del 4,9%, seguida por China, que alcanzaría el 4,2%.

La Argentina aparece en el cuarto puesto, con una tasa proyectada del 4%, en línea con Arabia Saudita, y por encima de otras economías emergentes como Turquía (3,7%).

En contraste, las economías avanzadas, como Estados Unidos, Canadá, Australia, Corea del Sur, México y los países de la Unión Europea, mostrarían un crecimiento más acotado, con tasas que oscilan entre el 1,4% y el 2,1%, mayormente por debajo del promedio mundial.

fmi

Un contexto global más favorable

El mejor desempeño esperado de los mercados emergentes se da en un escenario de menor presión inflacionaria a nivel global y de una política monetaria que comienza a mostrar señales de relajación tras el prolongado ciclo de suba de tasas para contener los precios.

Si bien el FMI advierte que persisten diferencias importantes entre regiones, el contexto financiero previsto para 2026 sería algo más favorable para la actividad económica, especialmente en los países en desarrollo.

Qué espera el FMI para 2027

En su informe Panorama Económico Mundial (WEO), el Fondo Monetario Internacional proyectó que la economía argentina mantendría un crecimiento del 4% también en 2027.

Estas cifras superan tanto el promedio global, estimado en 3,3% para 2026 y 3,2% para 2027, como el desempeño previsto para otras economías de América Latina. En Brasil, el crecimiento caería al 1,6% en 2026 antes de repuntar al 2,3% en 2027, mientras que México crecería 1,5% en 2026 y 2,1% en 2027.

En un ranking ampliado que incluye a los 30 países con mayor PBI del mundo, la Argentina se ubica en el puesto 11 en términos de crecimiento para 2026, por detrás de economías como India, Filipinas, Indonesia, Egipto, China y Arabia Saudita.