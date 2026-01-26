El FMI prevé que Argentina será una de las economías de mayor crecimiento del G20
El Fondo Monetario Internacional publicó esta semana sus proyecciones económicas globales para 2026. Según este informe, Argentina solo quedaría por detrás de India, Indonesia y China.
El FMI prevé que Argentina será una de las economías de mayor crecimiento del G20
Las proyecciones de crecimiento económico para los próximos años muestran fuertes contrastes entre las principales economías del mundo. Mientras los países desarrollados exhibirían un desempeño moderado, las economías emergentes concentrarían las mayores expectativas de expansión, con la Argentina entre las mejor posicionadas, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Según el organismo, el impulso del crecimiento global se trasladará cada vez más hacia los mercados emergentes, y dentro de ese grupo la Argentina aparece como la cuarta economía con mayor crecimiento proyectado para 2026 dentro del G20.
El Grupo de los 20, que reúne a las principales economías avanzadas y emergentes y representa cerca del 85% del producto mundial, tendría en conjunto una expansión promedio del 3,1% en 2026, impulsada principalmente por Asia y algunos países productores de energía.
El ranking de crecimiento del G20
De acuerdo con las proyecciones del FMI, India volvería a liderar el crecimiento mundial en 2026, con una expansión del 6,2% del PBI real, sostenida por la demanda interna, reformas estructurales y sólidos fundamentos macroeconómicos.
En segundo lugar se ubicaría Indonesia, con un crecimiento del 4,9%, seguida por China, que alcanzaría el 4,2%.
La Argentina aparece en el cuarto puesto, con una tasa proyectada del 4%, en línea con Arabia Saudita, y por encima de otras economías emergentes como Turquía (3,7%).
En contraste, las economías avanzadas, como Estados Unidos, Canadá, Australia, Corea del Sur, México y los países de la Unión Europea, mostrarían un crecimiento más acotado, con tasas que oscilan entre el 1,4% y el 2,1%, mayormente por debajo del promedio mundial.
Un contexto global más favorable
El mejor desempeño esperado de los mercados emergentes se da en un escenario de menor presión inflacionaria a nivel global y de una política monetaria que comienza a mostrar señales de relajación tras el prolongado ciclo de suba de tasas para contener los precios.
Si bien el FMI advierte que persisten diferencias importantes entre regiones, el contexto financiero previsto para 2026 sería algo más favorable para la actividad económica, especialmente en los países en desarrollo.
Qué espera el FMI para 2027
En su informe Panorama Económico Mundial (WEO), el Fondo Monetario Internacional proyectó que la economía argentina mantendría un crecimiento del 4% también en 2027.
Estas cifras superan tanto el promedio global, estimado en 3,3% para 2026 y 3,2% para 2027, como el desempeño previsto para otras economías de América Latina. En Brasil, el crecimiento caería al 1,6% en 2026 antes de repuntar al 2,3% en 2027, mientras que México crecería 1,5% en 2026 y 2,1% en 2027.
En un ranking ampliado que incluye a los 30 países con mayor PBI del mundo, la Argentina se ubica en el puesto 11 en términos de crecimiento para 2026, por detrás de economías como India, Filipinas, Indonesia, Egipto, China y Arabia Saudita.