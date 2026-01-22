Mercados: el riesgo país cayó a mínimos de hace siete años atrás y el S&P Merval tocó el máximo en un mes

mercados-finanzas-vivo-acciones-bolsas-inversiones-dolar-tasas El S&P Merval en dólares toca un máximo en un mes.

Bonos y riesgo país

En el segmento de renta fija, los bonos Globales lideraron las subas, con el GD41 (+0,5%), seguido por el GD46 (+0,4%) y el GD35 (+0,4%). Los Bonares mostraron avances más moderados y quedaron rezagados frente a los títulos bajo ley extranjera.

Con este movimiento, el riesgo país medido por el índice de JP Morgan cayó 1,4% y se ubicó en 554 puntos básicos, su nivel más bajo desde el 30 de julio de 2018, cuando había tocado los 552 puntos.

Milei habló de las bandas, China y Estados Unidos

En paralelo, el presidente Javier Milei brindó este jueves una entrevista a Bloomberg, en la que defendió el esquema de bandas cambiarias como una herramienta para contener la volatilidad y limitar los movimientos bruscos de precios. Señaló que el cepo se levantará recién cuando el exceso de liquidez sea absorbido por completo y la inflación local converja a estándares internacionales.

Sobre la deuda externa, reiteró que el Gobierno no planea volver a los mercados internacionales, salvo para rollear vencimientos de capital, en línea con declaraciones previas del ministro de Economía, Luis Caputo. No obstante, reconoció que, dado el calendario de pagos de este año, podría ser necesario algún refinanciamiento.

En cuanto a la relación con China, Milei afirmó que se trata de un socio comercial relevante y que mantener ese vínculo es coherente con el objetivo oficial de seguir abriendo la economía argentina. Finalmente, sobre un eventual acuerdo comercial con Estados Unidos, aseguró que las conversaciones continúan y que podrían anunciarse novedades positivas en el corto plazo.

Canje del Tesoro

Este jueves el Tesoro ofreció un canje de deuda para el bono dólar-linked D30E6, que vence el próximo viernes y tiene un stock en circulación de u$s 4.129 millones. Se pusieorn a disposición tres instrumentos dólar-linked, y los participantes deberán optar por una sola alternativa.