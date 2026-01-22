Mercados: el riesgo país cayó a mínimos de hace siete años atrás y el S&P Merval tocó el máximo en un mes
En Wall Street, los ADR de empresas argentinas operan con fuertes subas, de hasta 13,2%, El escenario se da tras el cambio de postura de Donald Trump sobre Groenlandia.
El riesgo país cayó a mínimos de hace siete años atrás y el S&P Merval, tocó el máximo de un mes.
ElS&P Merval prolonga este jueves la buena performance de la semana y alcanza su nivel más alto en un mes medido en dólares, en sintonía con la mejora de los bonos soberanos en moneda dura, que vuelven a mostrar avances. El escenario internacional acompaña tras el cambio de postura de Donald Trump sobre Groenlandia.
En Wall Street, los ADR de empresas argentinas operaron con fuertes subas, de hasta 13,2%, encabezadas por Telecom. Detrás se ubican BBVA (+3,6%) y Mercado Libre (+3,5%), en una rueda marcada por el mayor apetito por riesgo.
En la Bolsa porteña, el índice líder de BYMA subió 0,8% en pesos, hasta 3.072.184,90 puntos, mientras que en dólares avanzó 0,9%, hasta los 2.042 puntos, el valor más alto del último mes.
Entre las mayores subas de la jornada se destacaron Telecom (+11,5%), BBVA (+3,3%) y Aluar (+2,6%). En el otro extremo, registran caídas Loma Negra (-1,9%), Transportadora de Gas del Sur (-0,8%) y Transener (-0,7%).
Bonos y riesgo país
En el segmento de renta fija, los bonos Globales lideraron las subas, con el GD41 (+0,5%), seguido por el GD46 (+0,4%) y el GD35 (+0,4%). Los Bonares mostraron avances más moderados y quedaron rezagados frente a los títulos bajo ley extranjera.
Con este movimiento, el riesgo país medido por el índice de JP Morgan cayó 1,4% y se ubicó en 554 puntos básicos, su nivel más bajo desde el 30 de julio de 2018, cuando había tocado los 552 puntos.
JAVIER MILEI RECTIFICÓ EL ESQUEMA DEL DÓLAR
Milei habló de las bandas, China y Estados Unidos
En paralelo, el presidente Javier Milei brindó este jueves una entrevista a Bloomberg, en la que defendió el esquema de bandas cambiarias como una herramienta para contener la volatilidad y limitar los movimientos bruscos de precios. Señaló que el cepo se levantará recién cuando el exceso de liquidez sea absorbido por completo y la inflación local converja a estándares internacionales.
Sobre la deuda externa, reiteró que el Gobierno no planea volver a los mercados internacionales, salvo para rollear vencimientos de capital, en línea con declaraciones previas del ministro de Economía, Luis Caputo. No obstante, reconoció que, dado el calendario de pagos de este año, podría ser necesario algún refinanciamiento.
En cuanto a la relación con China, Milei afirmó que se trata de un socio comercial relevante y que mantener ese vínculo es coherente con el objetivo oficial de seguir abriendo la economía argentina. Finalmente, sobre un eventual acuerdo comercial con Estados Unidos, aseguró que las conversaciones continúan y que podrían anunciarse novedades positivas en el corto plazo.
Canje del Tesoro
Este jueves el Tesoro ofreció un canje de deuda para el bono dólar-linked D30E6, que vence el próximo viernes y tiene un stock en circulación de u$s 4.129 millones. Se pusieorn a disposición tres instrumentos dólar-linked, y los participantes deberán optar por una sola alternativa.