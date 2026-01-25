"Un político de gran nivel": el elogio de Scott Bessent a Javier Milei

BC-bessent-elogia-a-milei-en-gala-neoyorkina-y-promete-apoyo-financiero-a-argentina-sC

El acuerdo financiero y el respaldo político

Bessent defendió el acuerdo bilateral y aseguró que fue beneficioso para ambas partes. “Terminamos ganando dinero con la transacción”, afirmó, al tiempo que aclaró que no se trató de una ayuda sin retorno.

“Todos decían: ‘Le están dando a los argentinos los 20.000 millones de dólares’. No, no, no hicimos eso. Fue un préstamo”, explicó.

En ese sentido, precisó que Argentina ya devolvió USD 2.500 millones, y que Estados Unidos obtuvo una retribución financiera. “Pudimos fortalecer a Argentina, dar apoyo al gobierno, al país y, lo más importante, al pueblo argentino. Fue un gran acuerdo para todos”, remarcó.

El respaldo social a Milei

El funcionario también se refirió al impacto político del liderazgo de Milei dentro del país. Según su análisis, el presidente logró captar el apoyo de jóvenes y sectores vulnerables, que afirmó “son quienes más sufrieron bajo el kirchnerismo y el peronismo”.

Para Bessent, ese respaldo se traduce en una base política sólida y en crecimiento, lo que podría permitirle al mandatario argentino sostenerse en el poder durante los próximos años.

Argentina como eje regional para EE.UU.

Durante la entrevista, el secretario del Tesoro señaló que el giro político impulsado desde Buenos Aires posiciona a Argentina como un actor central de la estrategia estadounidense en América Latina.

“Argentina dio un giro y ahora Paraguay, Chile, Bolivia, creo que Colombia también, darán un giro. Veremos qué ocurre en Brasil”, enumeró, y agregó que la Casa Blanca busca “recuperar a nuestros grandes aliados latinoamericanos dentro de nuestra esfera de influencia”.

En ese marco, reveló que una de las mayores compañías mineras del mundo analiza realizar una inversión de entre USD 10.000 y 12.000 millones en Argentina, algo que consideró imposible durante los gobiernos kirchneristas.

“Eso no podía ocurrir bajo el robo y la corrupción del gobierno de los Kirchner”, sostuvo, y concluyó que el país “es ahora su principal destino de inversión”.