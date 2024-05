Elon Musk: el contundente consejo que posteó el millonario y que puso en alerta a todas las empresas

“Más que un fabricante de automóviles, Tesla es una empresa de tecnología e inteligencia artificial (IA)”, dijo Elon Musk y encendió las alertas alrededor del planeta.

De hecho, en esta era dominada por el avance tecnológico, según el empresario, Tesla se adentra profundamente en el desarrollo de tecnologías de IA, con una inversión prevista que supera los 10.000 millones de dólares para el año 2024. Esta suma subraya los dichos de Musk y ratifica el enfoque de la compañía hacia la evolución continua para liderar el mercado global.

Innovación y competitividad en la era de la inteligencia artificial

De acuerdo con Elon Musk, este nivel de inversión es esencial para mantener la competitividad en el creciente mercado tecnológico.

“Cualquier empresa que no invierta a este nivel y de manera eficiente no podrá competir ”, mencionó en un reciente post en su cuenta de X (antes, Twitter). Con esta declaración no solo reafirma la importancia crítica de la IA en el futuro de sus compañías, sino que también establece un claro desafío para otras empresas del sector.

Embed Optimus folds a shirt pic.twitter.com/3F5o3jVLq1 — Elon Musk (@elonmusk) January 15, 2024

La apuesta de Tesla por la IA se centra especialmente en el desarrollo de la conducción autónoma. Sus vehículos están siendo equipados para operar de manera completamente autónoma, lo que implica un extenso trabajo en el entrenamiento de su software de asistencia al conductor.

Este proceso involucra el análisis de grandes cantidades de datos visuales, provenientes de su amplia flota de vehículos activos, para mejorar constantemente la precisión y seguridad de sus sistemas autónomos.

El esfuerzo de la compañía de Elon Musk para ampliar su capacidad de computación en IA ha resultado en un aumento del 130% en la capacidad de entrenamiento durante el último trimestre, además de una inversión de 1.000 millones de dólares en infraestructura relacionada.

En ese sentido, el millonario destacó el progreso significativo en este ámbito: "Hemos estado trabajando activamente en la expansión de la infraestructura central de IA de Tesla. Ahora que hemos superado ciertas limitaciones, nuestro progreso es rápido y continuo".

Con estos pasos, la compañía de Musk moldea el futuro de la conducción de automóviles y marca nuevos paradigmas para la movilidad global en el siglo XXI, desafiando a sus competidores y al mundo empresario en general.