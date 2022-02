Empresarios: pese a la interna del Gobierno, confían en que el acuerdo con el FMI se concretará

En apenas 96 horas, la mirada empresarial se enturbió y llenó de asombro ante la posibilidad de que internas políticas hagan naufragar lo que el ministro Guzmán remó y estiró por casi dos años.

Cómo afecta la interna al acuerdo con el FMI

De todas formas, si bien la mayoría espera que esta interna no afecte la negociación, el hecho de que se produzca justo en este momento plantea demasiados interrogantes.

“Es una buena oportunidad para que los legisladores oficialistas y opositores muestren un acto de grandeza y entiendan qué es lo que conviene”, sostiene Antonio Aracre, CEO de Syngenta, para quien el costo de no firmar es “el default y el caos”. El empresario no cree que haya problemas en la aprobación en el Congreso. "No todos van a votar a favor, algunos mantendrán discursos duros. Pero considero que la mayoría reflexionará y acompañará”, indicó.

Consultado por A24.com, el empresario reiteró que es imperioso que tanto desde el oficialismo kirchnerista más duro como los “halcones” de la oposición “no hagan piruetas políticas pensando en las elecciones de 2023 y tengan un gesto de grandeza”.

Otro empresario importante de sector alimenticio, por su lado, dejó en claro que con la renuncia de Máximo surge un problema político, pero que de ninguna forma debería influenciar para que se caiga el acuerdo en el Congreso. Si bien le bajó el tono al asunto, pidió a los políticos un poco de sentido común para acompañar con sus votos al acuerdo con el Fondo.

Mientras tanto, en la Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires (UIPBA), consideran que esta renuncia no debería traer mayores inconvenientes. Si bien el Gobierno tiene todas las facultades para hacer cumplir el acuerdo en los distintos poderes del Estado, “es importante también que desde el poder Legislativo se acompañe esta negociación tan importante para la situación financiera de Argentina y su relación con el mundo”, explicó Martín Rappallini, presidente de la entidad, al ser consultado por A24.com.

Además, recordó que el objetivo de todo esto debería ser “consolidar la recuperación del año pasado y que la economía siga generando empleo y producción”.

Por su parte, en declaraciones a Infobae, Gustavo Weiss, de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), dijo que a pesar del ruido que genera la fragmentación dentro del oficialismo, “no hay dudas de que el Gobierno debe seguir adelante para tratar de llegar a un acuerdo”.

Según el empresario de la construcción, “lo ideal sería que todos apoyen, pero si no es así, es clave que lo haga la mayoría porque la alternativa de caer en default es infinitamente peor que cualquier acuerdo con el Fondo”.

Máximo Kirchner.jpg Maximo Kirchner renunció a la presidencia del bloque del Frente de Todos y generó un shock político. (Foto: Telam).

Economía: sin margen para errores

Desde el sector del transporte, un empresario de relevancia en el negocio, explicó que, si se cayera el acuerdo con el FMI, Argentina estaría frente a una coyuntura muy difícil de superar, donde el margen de error hoy es cero. Por eso, le piden a la clase política que "asuma la responsabilidad que le corresponde", privilegiando el bien común y dejando de lado intereses y ambiciones personales.

Al respecto, otro directivo de la misma actividad, que también prefirió hablar en off the record, le remarcó a A24.com que “no se puede caer un acuerdo de semejante importancia por diferencias políticas. No resolver este tema implicaría un escenario muy complicado para el país”.

Para Marcelo Fernández, presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), el conflicto por la renuncia de un legislador a la presidencia del bloque "no debe traer inconvenientes" en el Frente de Todos.

Por el contrario, explicó, “consideramos que tanto él como el resto del bloque votarán a favor del acuerdo cuando sea presentado: siendo parte de la coalición de Gobierno". "Cómo no van a acompañar una medida del propio Gobierno”, se preguntó.

Sin embargo, muchos coinciden en que habrá que ver en detalle la letra chica del acuerdo que llegue a los legisladores. “En lo particular, nos preocupa el alza de las tasas de interés porque eso significaría costos más altos para los préstamos, algo que no sería favorable para la actividad productiva”, comentó Fernández; quien aprovechó para destacar el acuerdo en sí, “porque da tranquilidad a las empresas proveedoras de las pymes que tenían cierta incertidumbre y también a las entidades financieras, que tenían dudas sobre los créditos a dar en pesos para la producción”.

Otro empresario que se expresó en los medios estos días fue Daniel Herrero, presidente de Toyota, quien en diálogo con A24 definió el acuerdo con el FMI como muy positivo.

"Permite previsibilidad para ese crecimiento sustentable que necesita la Argentina", subrayó. Además, el representante del sector automotriz indicó que sellar esta negociación “habla de honrar compromisos y es fundamental para mantener líneas de financiación internas y externas indispensables para cualquier proyecto de inversión”.

eCommerce, tecnología y turismo

Durante el tiempo de la pandemia, especialmente en los meses donde se acentuaron las medidas de restricción para circular, uno de los segmentos que creció exponencialmente fue el comercio electrónico, un sector donde cada vez surgen más empresas y fuentes de trabajo.

Por supuesto, sus empresarios no están ajenos a la situación económica del país donde desempeñan sus actividades. Y, sobre lo que ocurre con el FMI, algunos referentes señalaron que “Argentina necesita que los consumidores tengan poder adquisitivo y perspectivas de futuro para poder gastar su plata y que las empresas cuenten con reglas claras para poder tomar decisiones de inversión o contratación de gente”.

Otro segmento relativamente “nuevo” de la economía, pero que crece año tras año, es el de las empresas tecnológicas y, en particular, las fintech que han ganado mucho espacio a partir de ciertos cambios sociales que trajo la pandemia. Si bien no hicieron declaraciones formales, el mensaje que predomina entre sus empresarios señala que caer en default "es pésimo para cualquier institución y mucho más para nuestro país".

Por último, desde la Cámara Argentina de Turismo, expresaron su total apoyo al acuerdo con el FMI y consideraron que es la manera de seguir dentro del mercado de capitales y del comercio mundial. “Es un tema que nos interesa para poder salir adelante, por lo que este acuerdo –señalaron- debería concretarse porque es favorable para el sector y la economía en general.