En medio de la tensión global, el riesgo país superó la barrera de los 600 puntos y el dólar bajó

Entre las bajas se destacaban Edenor, que retrocedía 2,1%; Cresud, con una caída de 1,8%; YPF, que cedía 1,7%; y Central Puerto, con un descenso de 1,3%. En contraste, registraban subas los papeles de Mercado Libre, IRSA, Banco Macro y Loma Negra.

En el mercado local, el índice S&P Merval de la Bolsa de Buenos Aires operaba con una baja de 0,9%. En paralelo, Wall Street abrió la jornada en terreno positivo. El principal indicador, el Dow Jones, avanzaba 0,71% en medio de la incertidumbre internacional sobre la evolución del conflicto en Medio Oriente.

La cotización del dólar

Mientras tanto, el dólar oficial mayorista registró una baja este lunes y amplió la distancia respecto del techo de la banda cambiaria a su nivel más alto en más de ocho meses. La divisa estadounidense venía de cerrar la semana pasada con una caída superior al 1%, en una rueda atravesada por la incertidumbre global y por la interpretación mixta que generó el dato de inflación de febrero.

El tipo de cambio mayorista retrocedió $4 y cerró en $1.396. Con ese valor, la cotización quedó más de 16,9% por debajo del techo de la banda cambiaria, que se ubicó en $1.632,48.

En el mercado de futuros también se observaron bajas generalizadas. Los contratos de dólar futuro registraban caídas de hasta 0,6%, mientras que el mercado proyecta que el tipo de cambio mayorista se ubicará cerca de los $1.410 hacia fines de marzo.

Billete 2 dólares 3

En el segmento minorista, el dólar se vende a $1.415 en el Banco Nación. Con el recargo del 30% a cuenta del Impuesto a las Ganancias, el dólar tarjeta o turista se ubica en $1.839,5. Según el promedio de entidades financieras que releva el Banco Central de la República Argentina, la cotización minorista se ubica en $1.415,85.

En cuanto a los dólares financieros, las cotizaciones mostraban movimientos dispares. El dólar MEP retrocedía 0,5% y se ubicaba en $1.417,67, mientras que el contado con liquidación caía 0,2% hasta los $1.466,14. En paralelo, el dólar blue subía y se negociaba a $1.425 en el mercado informal.

La semana pasada el tipo de cambio mayorista acumuló una baja de $16, lo que representó la primera caída semanal de marzo. Este comportamiento contrastó con el escenario internacional, donde el índice dólar se fortaleció cerca de 1,3% y la demanda global por la moneda estadounidense se mantuvo firme.

En ese contexto, el precio internacional del petróleo volvió a superar los 100 dólares por barril por primera vez en 2026, impulsado por la escalada del conflicto en Medio Oriente.

El aumento de las reservas

En paralelo, el Banco Central continúa con su estrategia de acumulación de divisas en el mercado oficial. En la última rueda compró 86 millones de dólares y acumula adquisiciones por 3.206 millones en lo que va de 2026.

Desde comienzos de enero, la autoridad monetaria interviene de manera sostenida en el Mercado Libre de Cambios. Aunque inicialmente había establecido un límite de absorción equivalente al 5% del volumen operado, las compras superaron ampliamente ese nivel sin generar presiones significativas sobre el tipo de cambio.

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Sin embargo, la evolución del escenario internacional sigue impactando sobre las reservas brutas. En la última jornada cayeron 272 millones de dólares y cerraron en 45.771 millones, principalmente por la baja en la cotización del oro, uno de los activos que integran el stock del Banco Central.

A pesar de las compras en el mercado cambiario, las reservas netas todavía se mantienen en terreno negativo y se estiman cerca de los -1.239 millones de dólares.