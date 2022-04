En medio de las internas y la escalada inflacionaria, el Gobierno espera aprobar la primera revisión del FMI a mediados de mayo

Según informó Télam, por el momento no se espera una visita de funcionarios del FMI a la Argentina, pero desde el equipo económico de Martín Guzmán descuentan que a mediados del próximo mes ingresarán unos US$ 4.150 millones a las reservas nacionales, que se utilizarán para cancelar los vencimientos de la deuda con el organismo por US$ 3.800 millones previstos para junio próximo, y el resto para seguir acumulando divisas y cumplir con las metas del programa.