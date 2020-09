Con el fantasma de la devaluación al acecho, qué opciones tiene el Gobierno para frenar la sangría de reservas del Central

Con pérdidas diarias de 70 millones de dólares, la actual situación se torna insostenible en el tiempo (Foto: archivo).

En medio del creciente ruido político, con la novedad de este miércoles del recorte de $36.000 millones de Alberto Fernández a Horacio Rodríguez Larreta, el dólar oficial y las reservas del BCRA siguen bajo presión. La sangría en las arcas de la entidad que preside Miguel Pesce es de u$s 70 millones por día, lo que, al observarse que sólo existen u$s 7.000 millones de reservas netas, lleva a la conclusión de que la situación actual no es sostenible en el tiempo.

La apuesta oficial es que se reviertan las expectativas de devaluación con la presentación del Presupuesto 2021 el próximo martes. El anuncio de Martín Guzmán de un rojo fiscal de 4,5% del PBI para el año próximo de poco sirve a ese fin. La razón: a mayor déficit fiscal, mayor emisión de pesos deberá efectuar el BCRA para financiar al Tesoro.

Hay puja dentro del propio Gobierno por este tema: Pesce resiste al máximo la emisión de pesos, dado que es el que sufre sus consecuencias en la primera línea de batalla cambiaria, perdiendo reservas o debiendo devaluar el peso. Guzmán está en zona de transición, intermedia, mientras que Mercedes Marcó del Pont y Matías Kulfas van por la fuerte emisión. Una parte no menor del rojo fiscal se financiará de todas maneras con emisión de títulos de deuda en pesos, con la cláusula CER o de ajuste por inflación para hacerlo más tentador a ahorristas o inversores institucionales.

Una señal que envió el BCRA el mes pasado fue la contracción de la base monetaria en $ 140 mil millones. En la demanda de los u$s 200 de los ahorristas, esa señal pasó inadvertida. El problema de fondo es que sigue viva la amenaza o creación de dinero en paralelo que son las Leliq, Letras de Liquidez del BCRA, que en 30 días crecieron cerca de $ 130.000 millones.

¿Qué alternativas tiene a mano el Gobierno? Una, que no se aplicará, según confiesan fuentes del BCRA, es el desdoblamiento cambiario. No figura en los planes. Tampoco por el momento piensan recurrir al swap de monedas con China, que podría acercar u$s 3.000 millones en el acto. Si en algún momento se lo quisiera, ¿se asignará a cambio a una empresa china la mantención de la hidrovía estatizada a partir de 2021?

Dado que el problema para la Casa Rosada no es la emisión de pesos sino la existencia de una alta brecha, hoy en 75%, otra de las opciones es que el BCRA venda bonos del Tesoro en dólares que tiene en cartera para impulsar una reducción en el valor del “contado con liqui” y absorber pesos. Tampoco por ahora está en análisis del Central.

Por lo pronto sí se espera una mayor restricción a importadores, pero con situaciones que en algunos casos se están tornando preocupantes dado que comienzan a retacear compras de materias primas al exterior que, a su vez, paralizan la producción en empresas industriales. Como otras oportunidades en la Argentina, si no se toman las medidas adecuadas, la devaluación golpea súbitamente, sin avisar. Es el último camino.