Desde los shoppings vuelven a reclamar por su reapertura: "¿Por qué se ensañan con nosotros? No lo podemos entender"

Desde el 20 de marzo las autoridades nacionales, provinciales y porteñas vienen flexibilizando las restricciones de la cuarentena por coronavirus. Sin embargo, los shoppings siguen quedando afuera de la habilitación. Sergio Datilo, gerente de Relaciones Institucionales del Grupo IRSA, reclamó este viernes la pronta apertura de los locales y definió la situación como "desconcertante" y "arbitraria" ya que "el comercio está todo abierto", incluso las galerías.

"¿Cuál es la razón epidemiológica para que esté abierta una galería de barrio, que es mucho más cerrada y que no tiene las condiciones de seguridad sanitaria, y no nosotros? ¿Por qué está abierto un hipermercado en la planta baja y el shopping arriba está cerrado? Son cosas incomprensibles, nos parecen arbitrarias", comentó en diálogo con Radio Continental. "¿Por qué se ensañan con los shoppings?, no lo podemos entender", dijo.

Datilo, quien representa a 14 de los 100 shoppings que existen en la Argentina, indicó que está descartada la apertura de las áreas más sensibles a contagios en los shoppings: cines, entretenimiento, juegos infantiles y gimnasios.

"Los pisos de los shopping están pintados con el sentido de circulación que tiene que tener la gente, cada local tiene una calcomanía que dice cuánta gente puede estar adentro. Tenemos cámaras que cuenta la cantidad de personas", manifestó sobre las precauciones que vienen adoptando, y comentó: "La gente no va a ir en masa porque no hay restaurantes, no hay patio de comida, no hay cines y no hay juegos infantiles".

El gerente de IRSA -grupo que aglutina al Alto Palermo, DOT Baires, Abasto Shopping, Paseo Alcorta, Patio Bullrich, Soleil Premium Outlet, entre otros- desmintió que sean "un negocio de ricos. El 95% de los locales que hay en los shoppings son pymes".

"En Chile todos los shoppings están abiertos. En el interior hace meses que están abiertos. Todo el mundo sabe que la gente se está contagiando por los picaditos en las plazas, por las calles lejanas al centro, donde está funcionando todo, por las reuniones sociales, las fiestas de cumpleaños. ¿Por qué se ensañan con los shoppings? No lo podemos entender", reclamó.

Sus declaraciones llegan el día después de que los centros comerciales porteños y del Gran Buenos Aires, junto a los locatarios y empleados de las marcas que allí trabajan, realizaron un abrazo simbólico frente al Abasto Shopping, para reclamar la reapertura de los 41 centros de compras que funcionan en el área metropolitana.

El único de estos centros comerciales que está abierto en Buenos Aires, desde el 3 de agosto, es Distrito Arcos Premium Outlet, en Palermo, por tratarse de un shopping a cielo abierto.